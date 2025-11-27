 FGR Investiga a Raúl Rocha, Dueño de Miss Universo, por Delitos
Farándula

FGR confirma la investigación por delincuencia organizada contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

El empresario mexicano es señalado de tráfico de drogas, de armas y de combustible entre México y Guatemala.

Raúl Rocha, Instagram
Raúl Rocha / FOTO: Instagram

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que la investigación contra Raúl Rocha, dueños de Miss Universo, continúa en curso y "se están obteniendo datos" relacionados con las acusaciones que figuran en expedientes oficiales.

El caso tomó relevancia pública después de que diversos documentos y reportes periodísticos señalaron que el empresario fue imputado por su presunta participación en una red de tráfico de combustible, armas y narcóticos entre Guatemala y México.

De acuerdo con la FGR, el 29 de noviembre de 2024 se abrió una carpeta de investigación 928/2024, por delincuencia organizada (narcotráfico, huachicol y tráfico de armas).

Hace 10 días, un juez federal liberó órdenes de aprehensión contra 13 personas cuya identidad es reservada y se cumplió una contra una funcionaria federal — según versiones periodísticas sería Mari Carmen N.

"En el caso específico de uno de los señalados, Raúl ‘R’, de quien ha habido informaciones públicas diversas, esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF), continuar y ahondar en esta investigación", menciona el mensaje.

La FGR aclara que la situación jurídica de Raúl Rocha se dará a conocer cuando "elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza. Conforme se vayan cumpliendo las órdenes de aprehensión pendientes y se lleven a cabo las audiencias públicas ante los jueces federales, la información podrá ser compartida con toda precisión."

Se declara inocente

El empresario Raúl Rocha aclaró su situación legal a través de un comunicado.

El dueño de Miss Universo señaló que como lo explicó la FGR, "no existe una orden de aprehensión en su contra" porque ha demostrado que "no ha cometido delito alguno".

También aseguró que continuará cooperando con las autoridades cuando sea necesario: "Mi conducta ha estado -y seguirá estando- guiada por el respeto absoluto al Estado de Derecho y la convicción de que toda persona debe responder con transparencia ante la ley".

El presidente de Miss Universe Organization señaló que a lo largo de su trayectoria como empresario se ha "conducido con integridad y compromiso con el desarrollo económico del país".

Para finalizar el comunicado, Raúl Rocha reiteró su "compromiso con la verdad, la legalidad y con los procesos institucionales que rigen nuestra sociedad".

Raúl Rocha - Facebook

