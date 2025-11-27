 Derogan nombramiento de Raúl Rocha como cónsul en México
Nacionales

Derogan nombramiento de Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario de Guatemala en México

La Cancillería aseguró que la destitución de Rocha se agilizó debido a los sucesos recientes.

minex-sede-emisoras-unidas.webp,
FOTO:

En medio de la polémica surgida por la investigación abierta en México contra Raúl Rocha Cantú por posibles vínculos con el crimen organizado, el Gobierno de Guatemala anunció este jueves 27 de noviembre su destitución como cónsul honorario en la ciudad de Toluca de Lerdo, en el país vecino, con circunscripción en el municipio de Huixquilucan de Degollado.

Rocha, dueño de la marca Miss Universo, ejercía desde 2022 como cónsul honorario de Guatemala en México. En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) del país centroamericano dejó en claro que su designación fue propuesta en la administración anterior a través de la Embajada de Guatemala acreditada en ese país.

Según la información compartida a través de un comunicado, el nombramiento fue aprobada con el Acuerdo Gubernativo No. 335 de fecha 16 de diciembre de 2021, mismo que quedó revocado.

La oficina explicó que, como parte de las evaluaciones que la Cancillería efectúa de manera periódica a los Cónsules Honorarios, se recibió un informe por parte de la embajada guatemalteca indicando que la dirección del Consulado Honorario habría cambiado sin notificación ni autorización previa.

"Considerando que el Sr. Rocha Cantú únicamente estaba autorizado para fungir como Cónsul Honorario en Toluca y ya existe una representación consular de carrera en la Ciudad de México, el Minex informa que se tomó la decisión de derogar desde octubre pasado su nombramiento, ya que se constató un incumplimiento a nuestras normas", señala el aviso difundido por el gobierno guatemalteco.

Agrega que la destitución se agilizó debido a los sucesos recientes, "por lo que se actuó de manera inmediata". También se recalcó que Guatemala es respetuoso de los asuntos internos de otros Estados.

Así operaba la red criminal entre Guatemala y México que habría financiado el dueño de Miss Universo

Una denuncia anónima destapó la red criminal que presuntamente financiaba Raúl Rocha Cantú.

México investiga a Rocha Cantú

La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó este miércoles que investiga a Raúl Rocha Cantú, dueño de la marca Miss Universo, como parte de un caso de presunta vinculación con crimen organizado, particularmente por narcotráfico, huachicol (contrabando de combustible) y tráfico de armas.

En un comunicado, la FGR apuntó que desde el 29 de noviembre de 2024 se abrió la carpeta de investigación 928/2024 contra 13 personas "por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas".

La FGR explicó que el caso es consecuencia de "una investigación realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal", a partir de la cual "se obtuvo información suficiente" para formalizar el proceso.

Agregó, asimismo, que "en dicha carpeta, hace diez días" un juez federal "obsequió las órdenes de aprehensión en contra de 13 personas sobre las cuales, por razones evidentes, se debe mantener la secrecía".

Entre las personas acusadas, indicó la FGR, "se acaba de cumplir una orden de aprehensión contra una funcionaria federal involucrada en dichos delitos".

Sobre Rocha, la fiscalía afirmó que se están indagando las acusaciones realizadas en días recientes.

* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7

