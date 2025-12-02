Inna Moll habla tras el accidente de Gabrielle Henry

Inna Moll, la representante de Chile en el certamen Miss Universe 2025, expresó su tristeza y molestia tras el grave accidente que sufrió Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, durante la pasarela preliminar en Bangkok. La modelo denunció la aparente negligencia de la organización y reveló que la polémica sigue en crecimiento.
El pasado 19 de noviembre, durante la ronda de vestido de noche de la preliminar del concurso Miss Universe 2025, Gabrielle Henry cayó del escenario tras dar un paso en falso.
Según los reportes, la modelo jamaicana caminaba con confianza cuando tropezó al borde de la pasarela y cayó por una abertura del escenario, destinada al equipo de iluminación. El público grabó el incidente en video y de inmediato los organizadores y el personal médico la retiraron en camilla.
Henry fue trasladada al hospital Paolo Rangsit en Bangkok, donde fue atendida; se confirmó que no sufrió fracturas graves, aunque se detectaron laceraciones en la barbilla y el pie. Fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde su estado se mantuvo en evaluación durante varios días. Su familia y la franquicia de Miss Universe Jamaica informaron que su recuperación sería lenta.
En una declaración reciente, Inna Moll —Miss Universe Chile 2025— admitió estar "triste, molesta" por la situación. Reveló que habló con Gabrielle hace unos días y que la modelo decidió mantener su estado de salud bajo discreción.
Moll criticó fuertemente el accionar de la organización del certamen, señalando que hasta el momento no hay indicios de que alguien del grupo organizador la haya visitado en el hospital. "Me llamó bastante la atención", dijo Moll, al cuestionar la falta de apoyo institucional a una candidata que viajaba desde otro país.
Además, Miss Chile consideró que la polémica alrededor del accidente no ha hecho más que crecer. Afirmó que ella misma prefirió mantenerse en silencio hasta analizar todos los hechos antes de emitir un comunicado. Para ella, el incidente no es un asunto menor: pone en entredicho la seguridad que deben garantizar los organizadores al recibir participantes internacionales en un evento de esta magnitud.
Por su parte, la organización del certamen —Miss Universe Organization (MUO) — informó a través de su presidente, Raúl Rocha, que Henry está "en buen estado de salud y próxima a ser dada de alta", aunque reiteró que mantendrá la discreción sobre detalles médicos. Aseguraron que asumieron todos los gastos hospitalarios, de alojamiento y traslado de la familia, y que coordinaron los cuidados médicos necesarios.
No obstante, la polémica trasciende lo médico: varias concursantes, como la representante de Haití, han denunciado que durante la reunión posterior al accidente se sugirió que la caída fue culpa de Henry por "no prestar atención", actitud que generó indignación entre las participantes. Moll y otras candidatas han cuestionado el trato que la organización dio al incidente.
Mientras tanto, Gabrielle Henry continúa en cuidados médicos, su situación sigue bajo observación y aún no hay fecha confirmada para su regreso a Jamaica. Sus seguidores, familia y colegas en el concurso esperan su pronta recuperación y aseguran que seguirán atentos a su evolución.
