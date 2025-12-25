Raúl Rocha Cantú: Mensaje Navideño a Pesar de Aprehensión

En plena temporada navideña y en medio de una compleja investigación penal en su contra, Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y copropietario del certamen de belleza Miss Universe, difundió un mensaje navideño en redes sociales que ha generado un debate público adicional sobre su situación legal y la reputación internacional de la organización que dirige.
El mensaje difundido a través de la cuenta oficial de Miss Universe invitó a la reflexión sobre la importancia de la paz, la esperanza y los valores familiares durante las fiestas decembrinas.
En su publicación, Rocha Cantú instó a valorar los momentos simples y a compartir "lo mejor de quienes somos", concluyendo con un deseo de "Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos".
"La Navidad es una armonía suave de memoria, presencia y esperanza. Nos invita a valorar los momentos simples, a caminar por senderos de paz y a compartir lo mejor de quienes somos. Que las bendiciones desborden cada corazón y que el amor de Dios continúe creciendo dentro de nosotros", publicó el directivo.
El tono del mensaje, aunque institucional y centrado en valores positivos, fue interpretado por analistas y sectores de opinión como una respuesta indirecta a la creciente tensión que rodea su figura y a las acusaciones que enfrenta.
Orden de aprehensión
Este pronunciamiento se produce en un contexto jurídico adverso para el empresario. A mediados de diciembre de 2025, un juez federal libró una nueva orden de aprehensión contra Rocha Cantú por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico de armas y de hidrocarburos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló un beneficio como testigo colaborador que había sido otorgado al empresario anteriormente.
La orden de captura, emitida dentro de la causa penal 495/2025, se suma a una investigación que inició en noviembre de 2024, cuando la FGR abrió una carpeta de investigación por presuntos vínculos de Rocha Cantú con una red criminal que operaría entre México y Guatemala, dedicada al tráfico ilegal de combustible, armas y otras actividades ilícitas.
El empresario ha sido señalado por las autoridades de facilitar, presuntamente, el transporte y comercialización de combustible robado, así como la introducción de armas en territorio mexicano a través de estructuras vinculadas al crimen organizado. Documentos judiciales y reportes periodísticos señalan que en este caso se han librado órdenes de aprehensión contra al menos 13 personas vinculadas al mismo esquema de presunta actividad criminal asociada a Rocha Cantú.
Además de la orden de aprehensión, en semanas recientes las autoridades mexicanas han dado pasos adicionales en la investigación. Un tribunal federal revocó la suspensión provisional que impedía la detención de Rocha Cantú, dejando sin efecto una medida que le había permitido evitar ser detenido mientras se resolvían recursos legales. Con esta decisión, la FGR recuperó la facultad de ejecutar diligencias, entre ellas la posibilidad de hacer efectiva la orden de captura.
Mientras tanto, la FGR también ha llevado a cabo otras acciones relacionadas con el caso. A mediados de diciembre, agentes especializados cumplieron una orden de aprehensión contra Jacobo Reyes León, identificado como integrante de la organización criminal vinculada al empresario.
La investigación continúa su curso y las autoridades han reiterado su intención de desarticular la estructura criminal que, según la acusación, operaría bajo la fachada de actividades empresariales.
La difusión del mensaje navideño por parte de Rocha Cantú se da en paralelo a la celebración del certamen Miss Universo 2025 y a la coronación de la representante mexicana Fátima Bosch, un evento que ya estuvo envuelto en polémica por acusaciones de irregularidades y cuestionamientos sobre la legitimidad de la victoria.
La mezcla de este discurso institucional con el trasfondo de investigación legal ha propiciado una amplia discusión en redes sociales y medios de comunicación sobre la reputación de la organización y el impacto del proceso penal en la percepción internacional del certamen.
Hasta el momento, Raúl Rocha Cantú no ha sido detenido ni ha rendido declaración presencial ante las autoridades federales, aunque fuentes judiciales han señalado que su situación como "prófugo de la justicia" podría cambiar en cualquier momento conforme avanza el proceso. La FGR mantiene abierta la investigación y no ha descartado nuevas acciones conforme se recopilan más pruebas y se desarrollan las diligencias correspondientes.
Mira también:
@emisorasunidas897
Te deseamos una Navidad llena de paz, amor y alegría 💫☃️🌟🎄 . . #Navidad2025 #EmisorasUnidas♬ sonido original - Emisoras Unidas