 Deanna Melillo en tanga: impacto en redes con otra mujer
Farándula

Deanna Melillo Melillo escandaliza las redes al aparecer en tanga posando de forma ardiente con otra mujer

Deanna Melillo sorprendió a sus seguidores al compartir una atrevida sesión de fotos en lencería que rápidamente se volvió viral.

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Deanna Melillo, Instagram
Deanna Melillo / FOTO: Instagram

Deanna Melillo volvió a acaparar la atención en redes luego de compartir una serie de fotos en las que aparece luciendo un diminuto conjunto de ropa interior. Cabe destacar que el conjunto que usó la joven dejó al descubierto gran parte su espectacular figura.

Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular entre sus seguidores, muestran a la influencer posando con gran seguridad frente a la cámara, mientras presume su estilo y sensualidad en una sesión fotográfica que no pasó desapercibida. En las postales, Melillo aparece acompañada de otra modelo, lo que elevó aún más la temperatura de la publicación y generó miles de reacciones entre los internautas.

Foto embed
Deanna Melillo - Deanna Melillo

Ambas posaron con atuendos de lencería minimalista y una actitud provocativa que dejó a sus fanáticos con la boca abierta. Los comentarios no tardaron en multiplicarse, con seguidores destacando la confianza y la espectacular figura de la influencer.

Las fotografías se volvieron virales en cuestión de horas y recibieron decenas de mensajes de admiración por parte de sus seguidores, quienes elogiaron la belleza y carisma de la creadora digital.  Muchos usuarios señalaron que Melillo sabe cómo llamar la atención de su audiencia, consolidándose como una de las figuras más comentadas en el mundo de las redes sociales.

Más de Deanna Melillo

Deanna Melillo es una influencer y creadora de contenido digital que ha ganado notoriedad por compartir en redes sociales sus viajes, experiencias culturales y momentos de su vida cotidiana.  Su estilo espontáneo y cercano le ha permitido conectar con miles de seguidores, especialmente en el público hispanohablante.

La joven tiene raíces guatemaltecas y estadounidenses, y en los últimos años ha logrado posicionarse como una figura relevante dentro del mundo digital.

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En sus plataformas suele publicar contenido relacionado con estilo de vida, viajes y moda, lo que le ha permitido colaborar con diferentes marcas y proyectos en internet. Además de su trabajo como creadora de contenido, Melillo también ha participado en certámenes de belleza.

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