Netflix revela documental sobre la 'machosfera'

Netflix vuelve a generar conversación con el estreno de "Louis Theroux: Dentro de la machosfera". Se trata de un documental que explora el controversial ecosistema digital conocido como la "machosfera".
Este es un espacio en internet donde influencers y creadores de contenido promueven una visión radical de la masculinidad y del rol de los hombres en la sociedad. La producción llega poco después del éxito de la serie "Adolescencia", que ya había puesto el foco sobre los riesgos de ciertos discursos masculinos en internet.
Sin embargo, el nuevo documental va más allá de la ficción y se sumerge en la realidad para mostrar cómo estas ideas se difunden en redes sociales y ganan seguidores, especialmente entre hombres jóvenes. El documental está protagonizado por el reconocido periodista británico Louis Theroux, quien se adentra en comunidades digitales dominadas por los llamados "manfluencers".
Estos creadores suelen hablar sobre temas como negocios, fitness, éxito financiero o relaciones sentimentales, pero también difunden discursos que en ocasiones incluyen mensajes misóginos o teorías conspirativas sobre el feminismo. A lo largo de aproximadamente 90 minutos, Theroux viaja a diferentes ciudades como Miami, Nueva York y Marbella para entrevistar a algunas de las figuras más conocidas dentro de este ecosistema digital.
Más del documental de machosfera
Entre ellas aparecen creadores de contenido como Harrison Sullivan (HSTikkyTokky), Myron Gaines, Justin Waller y Ed Matthews, quienes han construido grandes comunidades en internet. Durante estas entrevistas, el documental analiza cómo muchos de estos influencers presentan un modelo de vida centrado en riqueza, físico y éxito sexual, elementos que suelen utilizarse como símbolos del llamado "macho alfa".
Uno de los puntos clave del documental es mostrar cómo estos discursos se viralizan en redes sociales y logran conectar con hombres jóvenes que atraviesan crisis de identidad o frustraciones personales.
Muchos influencers aprovechan esa audiencia para construir comunidades leales e incluso monetizar su contenido mediante cursos, membresías o asesorías. La machosfera es un término que describe a una red de grupos y creadores en internet que promueven visiones tradicionales o extremas sobre la masculinidad.