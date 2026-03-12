 El bikini de Marinela Rodríguez que sorprendió en redes
Farándula

El diminuto bikini de la generadora de contenido Marinela Rodríguez que paralizó las redes

La creadora de contenido Marinela Rodríguez volvió a encender las redes tras compartir una serie de fotografías luciendo un diminuto bikini amarillo.

Compartir:
Marianela Rodríguez, Marianela Rodríguez
Marianela Rodríguez / FOTO: Marianela Rodríguez

La generadora de contenido Marinela Rodríguez volvió a acaparar la atención en redes sociales. Lo anterior, tras compartir una serie de fotoss en las que aparece luciendo un diminuto bikini amarillo, imágenes que rápidamente se volvieron virales entre sus seguidores.

La joven, originaria de México pero con varios años viviendo en Guatemala, sorprendió a sus fans al publicar las fotografías en su cuenta oficial. En las postales presume su estilo, carisma y la espectacular figura que la ha convertido en una de las creadoras de contenido más comentadas en plataformas digitales.

Foto embed
Marinela Rodríguez - Marinela Rodríguez

En las imágenes, Marinela Rodríguez aparece disfrutando de un momento relajado mientras modela un bikini de color amarillo que resaltó su estilo y personalidad frente a la cámara.  La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes inundaron la sección de comentarios con elogios y mensajes positivos.

"Guapísima", "Siempre espectacular" y "La más hermosa", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus fanáticos, quienes constantemente siguen de cerca las publicaciones de la influencer. Actualmente, Marinela Rodríguez cuenta con más de 100 mil seguidores en sus redes sociales, una comunidad que ha crecido de manera constante gracias al contenido que comparte sobre estilo de vida, moda y momentos de su día a día.

Más de Marinela Rodríguez 

Su cercanía con el público y su personalidad auténtica han sido claves para consolidar su presencia en el mundo digital. Aunque nació en México, la creadora de contenido ha desarrollado gran parte de su carrera en Guatemala, país en el que reside desde hace varios años y donde ha logrado construir una sólida base de seguidores.

Su presencia en redes ha llamado la atención no solo por su imagen, sino también por la forma en que interactúa con su audiencia.

La guatemalteca Jimena Maradiaga paraliza las redes al posar en diminuto bikini

La guatemalteca Jimena Maradiaga volvió a causar furor en redes al posar en diminuto bikini, desatando una ola de halagos entre sus seguidores.

A lo largo del tiempo, Marinela Rodríguez ha utilizado sus plataformas para compartir viajes, sesiones de fotos, recomendaciones y momentos personales, lo que le ha permitido conectar con miles de usuarios que siguen su contenido de manera constante.

En Portada

Guatemala concluyó la renovación de tribunal constitucionalt
Nacionales

Guatemala concluyó la renovación de tribunal constitucional

12:28 PM, Mar 12
Incendio forestal se propaga y consume decenas de viviendas en la zona 7t
Nacionales

Incendio forestal se propaga y consume decenas de viviendas en la zona 7

10:18 AM, Mar 12
Líder supremo de Irán dice que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerradot
Internacionales

Líder supremo de Irán dice que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado

01:21 PM, Mar 12
Nombramientos arbitrales para la fecha 13 del Clausura 2026t
Deportes

Nombramientos arbitrales para la fecha 13 del Clausura 2026

03:16 PM, Mar 12
Claudia Sheinbaum descarta suspensión de Mundial 2026t
Deportes

Claudia Sheinbaum descarta suspensión de Mundial 2026

11:10 AM, Mar 12

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadLiga NacionalEE.UU.redes socialesIránDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos