 Esme la Chapina Desafía la Censura con Foto Provocativa
Farándula

Esme La Chapina desafía la censura y sube foto subida de tono besando a su novio

Sin ropa, la creadora de contenido anuncia contenido exclusivo para adultos grabado junto a su pareja para OnlyFans.

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Esme La Chapina, Instagram
Esme La Chapina / FOTO: Instagram

La creadora de contenido guatemalteca Esme La Chapina sorprendió recientemente a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una imagen acompañada de su pareja y anunciar el lanzamiento de contenido exclusivo en la plataforma OnlyFans.

La publicación generó rápidamente múltiples reacciones entre los usuarios, quienes no tardaron en comentar y compartir la noticia. 

Esme La Chapina, reconocida tiktokera, mantiene una relación con David Archila, quien también disfruta de una significativa presencia digital en plataformas como TikTok e Instagram.

Foto embed
Esme La Chapina - Instagram

La fotografía difundida muestra a la pareja unida, reforzando el anuncio sobre el material exclusivo que planean difundir. La noticia del nuevo proyecto generó conversación inmediata y elevó la expectativa entre quienes siguen sus aventuras en internet.

Juntos, Esme La Chapina y David han logrado captar la atención de un creciente público gracias a los momentos de su relación que comparten y las colaboraciones que desarrollan para contenido digital. 

Ambos han demostrado una química que conecta con sus seguidores y los ha hecho ganar notoriedad entre la audiencia joven.

@david_archila9

Eres mi 🌎 TE AMO @Esmelachapina ❤️❤️❤️

♬ Lo Tienes Todo - Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

Más de Esme La Chapina

Esme La Chapina, cuyo nombre real es Esmeralda Sanabria, es una influencer y creadora de contenido guatemalteca que ha ganado gran popularidad en redes sociales gracias a su personalidad directa y su estilo sin filtros.

Originaria de Chiquimulilla, Santa Rosa, comenzó a llamar la atención en internet tras publicar videos que rápidamente se volvieron virales.

Con el paso del tiempo logró consolidar una comunidad digital que sigue cada paso de su vida personal y profesional.

Su presencia en plataformas como Instagram, TikTok y otras redes la ha convertido en una de las figuras más comentadas del entretenimiento digital en Guatemala.

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