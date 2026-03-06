 Modelo guatemalteca de OnlyFans cautiva sin filtros en bikini
Farándula

Sin filtros ni maquillaje: La modelo guatemalteca de OnlyFans seduce con fotos en bikini

Desde un paradisíaco lugar, Kaeelen García regaló a sus fans unas sensuales unas sensuales imágenes presumiendo sus curvas.

Compartir:
kaeelen-garcia.png,
kaeelen-garcia.png / FOTO:

La modelo guatemalteca de OnlyFans volvió a encender las redes sociales con una publicación que ha dejado a más de uno con la boca abierta.   

Adaia García, conocida en redes sociales como Kaeelen García, acude a sus redes sociales para compartir con sus fans detalles de su vida diaria, así como también regalarle a sus fans fotos donde presume de su espectacular figura.

A través de su página de Instagram, la modelo de OnlyFans compartió unas candentes imágenes en la que aparece dentro de una piscina presumiendo sus curvas en sexy y diminuto bikini.

"Una así para tu compa ?‍?✨?", escribió en la publicación.

Lo que sorprendió a sus miles de fans es que, como pocas veces lo hace, Kaeelen decidió mostrase sin nada de maquillaje ni filtros.

Foto embed
Kaeelen García - Instagram
Foto embed
Kaeelen García - Instagram

Más que sensualidad

La modelo guatemalteca Kaeelen García se ha convertido en una figura destacada en redes sociales gracias a su estilo audaz y su presencia en plataformas como OnlyFans.  

Con más de un millón de seguidores en su cuenta oficial, la joven ha aprovechado su influencia para generar atención mediática.

Foto embed
Kaeelen García - Instagram

Además, se ha posicionado como una creadora de contenido que no teme mostrar su sensualidad. Durante el 2025 aprovechó la fama en redes sociales para regalarle a sus fans un taco de ojo con provocativas fotos.

Desde que compartió escenario con Karely Ruiz, la fama de la modelo ha subido como espuma. Por medio de sus redes sociales comparte las diferentes colaboraciones que hace con otros modelos de cine para adulto.  

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos