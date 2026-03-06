Modelo guatemalteca de OnlyFans cautiva sin filtros en bikini

La modelo guatemalteca de OnlyFans volvió a encender las redes sociales con una publicación que ha dejado a más de uno con la boca abierta.
Adaia García, conocida en redes sociales como Kaeelen García, acude a sus redes sociales para compartir con sus fans detalles de su vida diaria, así como también regalarle a sus fans fotos donde presume de su espectacular figura.
A través de su página de Instagram, la modelo de OnlyFans compartió unas candentes imágenes en la que aparece dentro de una piscina presumiendo sus curvas en sexy y diminuto bikini.
"Una así para tu compa ??✨?", escribió en la publicación.
Lo que sorprendió a sus miles de fans es que, como pocas veces lo hace, Kaeelen decidió mostrase sin nada de maquillaje ni filtros.
Más que sensualidad
La modelo guatemalteca Kaeelen García se ha convertido en una figura destacada en redes sociales gracias a su estilo audaz y su presencia en plataformas como OnlyFans.
Con más de un millón de seguidores en su cuenta oficial, la joven ha aprovechado su influencia para generar atención mediática.
Además, se ha posicionado como una creadora de contenido que no teme mostrar su sensualidad. Durante el 2025 aprovechó la fama en redes sociales para regalarle a sus fans un taco de ojo con provocativas fotos.
Desde que compartió escenario con Karely Ruiz, la fama de la modelo ha subido como espuma. Por medio de sus redes sociales comparte las diferentes colaboraciones que hace con otros modelos de cine para adulto.