 Hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin deslumbra en bikini
Farándula

Hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin presume su belleza en diminuto bikini

Apple Martin, de 21 años, fue captada divirtiéndose con un grupo de amigos en la playa de los Hamptons.

gwyneth paltrow chris martin, Instagram
gwyneth paltrow chris martin / FOTO: Instagram

Los famosos siguen disfrutando del verano y esta vez fue el turno de la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, quien decidió pasarla de maravilla.

Apple Martin, quien es el vivo retrato de la famosa actriz,  fue fotografiada recientemente divirtiéndose en Los Hamptons con buena compañía.

La hija de Gwyneth Paltrow fue captada en aquel famoso destino vacacional ubicado en el estado de Nueva York mientras pasaban un buen rato junto a un par de chicos.

La modelo, quien el pasado mes de mayo cumplió 21 años, lucía feliz y relajada caminando descalza por la arena y jugando en el mar, desafiando las olas.

Ella lució un coqueto bikini estampado con cuadros vichy en color blanco y rojo, de estilo halter en la parte del top y con amarres a los lados. Apple dejó ver su figura delgada y tonificada, la cual inevitablemente recordó a su madre.

La joven quiso disfrutar del sol sin maquillaje, además de que llevó su melena rubia suelta.

Al parecer, al igual que Gwyneth Paltrow, Apple disfruta los días bajo el sol y como el mar como telón de fondo. 

Papás exitosos 

Aunque del inicio de su historia de amor no se conoce demasiado, la actriz estadounidense Gwyneth Paltrow y el cantante británico Chris Martin comenzaron su relación en 2002  

Un año después, el 3 de diciembre de 2003, sorprendieron al mundo al anunciar que esperaban su primer hija, Apple, y tan solo dos días después, se casaron de manera sorpresiva en una íntima ceremonia en una playa de Santa Bárbara, California.

Foto embed
Gwyneth Paltrow Chris Martin - Instagram

Sin invitados y con un desayuno en lugar de la tradicional cena de bodas, marcaron un inicio poco convencional para su matrimonio.

Aunque Gwyneth Paltrow y Martin se separaron hace diez años, mantienen una relación cordial y criaron a sus dos hijos, Apple y Moses, dos años menor que su hermana, en un ambiente armonioso. 

Apple, ahora con 20 años, heredó el carisma y el estilo de sus padres, y recientemente se robó todas las miradas en el exclusivo Le Bal, el Baile de Debutantes de París, celebrado el sábado 30 de noviembre en el lujoso hotel Shangri-La.

