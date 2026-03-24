Massiel Carrillo deslumbra con atrevida foto en la cama

La modelo y creadora de contenido guatemalteca Massiel Carrillo volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir una elegante y llamativa fotografía en su cuenta de Instagram.
En la imagen, Massiel Carrillo aparece en un retrato en blanco y negro, destacando por su estilo minimalista y una pose que resalta su elegancia y seguridad.
La publicación, acompañada del mensaje "Buenos días ?", rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios por parte de sus seguidores.
La fotografía no pasó desapercibida y generó múltiples comentarios en la plataforma. Usuarios destacaron su belleza, estilo y presencia frente a la cámara, llenando la publicación con mensajes positivos, emojis y halagos.
"Wow, qué belleza", "Hermosa" y "??" fueron algunos de los comentarios que se repitieron entre quienes interactuaron con el post.
Con más de 6 mil "me gusta" en pocos días, la publicación confirma el alcance e influencia de Massiel Carrillo en redes sociales, donde constantemente comparte contenido que conecta con su audiencia.
El uso del blanco y negro en la imagen aporta un toque artístico y sofisticado, reforzando una estética que continúa siendo tendencia en plataformas digitales.
Un inicio de año sexy
Massiel Carrillo generó una ola de reacciones en redes sociales al publicar un video con el que da la bienvenida al 2026.
Esta primera publicación del año causó sensación entre sus seguidores, quienes rápidamente se volcaron a interactuar con el contenido y expresaron su entusiasmo por el nuevo ciclo que inicia para la artista.
En la grabación, Massiel Carrillo aparece modelando un candente trikini rojo que resalta sus curvas, desatando una ola de reacciones.
La producción del video incluye su tema musical "A mi manera", lo que agrega un toque personal y distintivo a la bienvenida del año.
"Bienvenido 2026 ??", fue lo único que escribió la presentadora guatemalteca.