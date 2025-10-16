Transformación de Wenwen Han: de 'Karate Kid' a sexy trikini

De seguro recuerdas el remake de la película "Karate Kid", en 2010, protagonizada por Jaden Smith y Jackie Chan. Sin embargo, un personaje acaparó la atención y fue el de Mei Ying, la amiga china del protagonista, fue interpretado por Wenwen Han.
La película lanzó a la fama al hijo primogénito del actor Will Smith, pero también centró sus ojos en una pequeña actriz que realizó el papel de "Mei Ying" hace 15 años, cuando apenas tenía 13 años.
El rol de "Mei Ying", una pequeña violinista presionada a ultranza por aprender a tocar el instrumento de acuerdo a la disciplina educativa oriental, fue interpretado por la actriz de origen chino Wenwen Han.
Poster a la famosa cinta, Wenwen Han no realizó otros proyectos cinematográficos, fue hasta 2017 cuando tuvo una pequeña participación en "Ink & Rain", una película de acción, drama y fantasía.
A partir de ahí, la actriz de 29 años no ha sumado proyectos a su carrea.
Tras el éxito de "Karate Kid", Wenwen Han se alejó del mundo del entretenimiento y se sabe poco de su vida privada. Lo último que se conoce es que se casó con el actor taiwanés Ken Chu en una villa de Bali, Indonesia, en 2016.
Así luce hoy
Wenwen Han, la compañera del pequeño niño de Karate Kid hoy tiene 29 años y luce muy distinta de la pequeña que recordamos en la película.
Wenwen Han no solo es actriz, sino que también violinista e impacta por su belleza en las redes sociales, donde muchos no pueden creer que sea la pequeña que aparecía en Karate Kid.
Varios medios de su país han resaltado las pequeñas cirugías a las que se sometió, sobre todo la de la nariz y que la hacen lucir diferente.
La actriz se ha alejado de la pantalla grande y ahora se dedica a su profesión en el ambiente de la música.
Además, lo complementa con su carrera en el mundo del modelaje, lo cual queda demostrado algunas sesiones.