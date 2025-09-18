Jaden Smith: Nuevo Director Creativo de Christian Louboutin

La firma francesa de accesorios de lujo Christian Louboutin nombró a Jaden Smith, hijo del actor Will Smith, como su primer director creativo de moda masculina, y anunció que presentará sus nuevas creaciones en enero de 2026.
El rapero "supervisará la creación de cuatro colecciones anuales de zapatos, artículos de piel y accesorios para hombre" y además estará encargado de diseñar un "universo visual y emocional" para la marca que abarque "campañas, eventos y experiencias inmersivas", indica un comunicado de la casa.
Jaden Smith, que tiene una marca de ropa urbana llamada MSFTSrep y es conocido por su estilo extravagante, presentará en enero una colección "cápsula" para Christian Louboutin.
Su colección debut será presentada en enero de 2026 durante la Semana de la Moda masculina de París, con una propuesta para la temporada otoño-invierno 2026 y estará disponible en tiendas en mayo de ese año
Louboutin, el propietario de la casa, destacó en una publicación en Instagram el "estilo y la sensibilidad cultural" de Jaden Smith y aseguró que al poco de conocerlo, hace seis años, ya pensó que encajaba de manera "natural" en su equipo creativo, mientras que Smith alabó su "respeto a la libertad creativa".
El joven aseguró querer continuar con el "legado" de la marca y declaró que homenajeará su pasado pero aportará su propia perspectiva al dar forma a su futuro.
En una entrevista con The New York Times, Jaden Smith dijo que quiere "crear zapatos para el multiverso de los hombres: el abuelo, el padre, el hijo mayor, el hijo menor", y, tras identificarse con este último, afirmó que su generación "está diseñando para todos".
En sus palabras
Este es un hecho histórico en el universo de la marca reconocida por su suela roja, debido a que es la primera vez que alguien que no es su fundador asume el liderazgo creativo en una de sus líneas.
"Cuando conocí a Jaden, vi en él una afinidad natural con la Maison, su mundo es rico y multidimensional, su estilo y sensibilidad cultural son inspiradores, y su curiosidad y apertura son notables.
"Sentí que, con su dirección creativa, nuestra colección masculina evolucionaría de una manera emocionante y dinámica. Siento que él es la incorporación perfecta para nuestro equipo creativo y realmente espero con ilusión divertirme trabajando con él en nuestras colecciones para hombres", expresó el diseñador Christian Louboutin sobre este nombramiento.