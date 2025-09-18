 Jaden Smith: Nuevo Director Creativo de Christian Louboutin
Farándula

Jaden Smith es el nuevo Director Creativo de Christian Louboutin

El hijo de Will Smith, conocido por su estilo vanguardista, estará al frente de su línea masculina de zapatos.

Compartir:
Jaden Smith, Instagram
Jaden Smith / FOTO: Instagram

La firma francesa de accesorios de lujo Christian Louboutin nombró a Jaden Smith, hijo del actor Will Smith, como su primer director creativo de moda masculina, y anunció que presentará sus nuevas creaciones en enero de 2026.

El rapero "supervisará la creación de cuatro colecciones anuales de zapatos, artículos de piel y accesorios para hombre" y además estará encargado de diseñar un "universo visual y emocional" para la marca que abarque "campañas, eventos y experiencias inmersivas", indica un comunicado de la casa.

Jaden Smith, que tiene una marca de ropa urbana llamada MSFTSrep y es conocido por su estilo extravagante, presentará en enero una colección "cápsula" para Christian Louboutin. 

Su colección debut será presentada en enero de 2026 durante la Semana de la Moda masculina de París, con una propuesta para la temporada otoño-invierno 2026 y estará disponible en tiendas en mayo de ese año  

Louboutin, el propietario de la casa, destacó en una publicación en Instagram el "estilo y la sensibilidad cultural" de Jaden Smith y aseguró que al poco de conocerlo, hace seis años, ya pensó que encajaba de manera "natural" en su equipo creativo, mientras que Smith alabó su "respeto a la libertad creativa".

El joven aseguró querer continuar con el "legado" de la marca y declaró que homenajeará su pasado pero aportará su propia perspectiva al dar forma a su futuro.

En una entrevista con The New York Times, Jaden Smith dijo que quiere "crear zapatos para el multiverso de los hombres: el abuelo, el padre, el hijo mayor, el hijo menor", y, tras identificarse con este último, afirmó que su generación "está diseñando para todos".

Foto embed
Jaden Smith - Instagram

En sus palabras

Este es un hecho histórico en el universo de la marca reconocida por su suela roja, debido a que es la primera vez que alguien que no es su fundador asume el liderazgo creativo en una de sus líneas.

"Cuando conocí a Jaden, vi en él una afinidad natural con la Maison, su mundo es rico y multidimensional, su estilo y sensibilidad cultural son inspiradores, y su curiosidad y apertura son notables.

"Sentí que, con su dirección creativa, nuestra colección masculina evolucionaría de una manera emocionante y dinámica. Siento que él es la incorporación perfecta para nuestro equipo creativo y realmente espero con ilusión divertirme trabajando con él en nuestras colecciones para hombres", expresó el diseñador Christian Louboutin sobre este nombramiento.

Foto embed
Jaden Smith Christian Louboutin - Instagram

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos