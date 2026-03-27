Karol Posadas: De Himno a Estrella, Brillando como Selena

El nombre de Karol Posadas se volvió tendencia en Guatemala tras su participación en uno de los eventos deportivos más importantes de los últimos días: la pelea del boxeador Léster Martínez. Sin embargo, lo que comenzó como un momento de orgullo nacional terminó generando polémica y posteriormente, una nueva ola de atención por su faceta artística.
De la polémica en el ring
Karol Posadas, originaria de Escuintla, fue la encargada de interpretar el Himno Nacional de Guatemala previo al combate. Mostrando seguridad en el escenario, la cantante inició su presentación con entusiasmo.
No obstante, su interpretación generó críticas en redes sociales luego de que confundiera algunas estrofas del Himno. Además, su estilo —que incluyó movimientos corporales y una ejecución más expresiva— se alejó del protocolo tradicional que suele caracterizar este tipo de actos solemnes.
Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios cuestionaron la falta de precisión en la letra y el formato, otros defendieron su entrega y destacaron el valor de representar al país en un evento de alto nivel.
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¿Quién es Karol Posadas?
Karol Posadas es una cantante guatemalteca que emigró a Estados Unidos desde los 15 años, donde ha desarrollado su carrera artística. Además de su faceta como intérprete, también ha incursionado como DJ y creadora de contenido musical.
Su propuesta artística combina el género latino con influencias del pop y el espectáculo visual, lo que la ha llevado a presentarse en diversos escenarios y eventos, principalmente en la comunidad latina en el extranjero.
Más allá de la controversia reciente, Posadas ya contaba con una trayectoria en crecimiento dentro del entretenimiento.
Su faceta como Selena Quintanilla
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en los últimos días es su faceta como imitadora de Selena Quintanilla. A través de sus redes sociales, Karol Posadas ha compartido múltiples presentaciones en las que recrea la imagen, vestuario y estilo escénico de la icónica "Reina del Tex-Mex".
En estas publicaciones se le puede ver luciendo atuendos similares a los que popularizó Selena, con maquillaje llamativo, cabello oscuro con flequillo y una actitud escénica que busca capturar la esencia de la artista.
Sus shows tributo han sido bien recibidos por parte de sus seguidores, quienes destacan su parecido físico y su energía en el escenario, contrastando con la ola de críticas que recibió tras el evento deportivo.
La dualidad en la percepción pública de Karol Posadas refleja cómo una figura puede ser cuestionada en un momento y celebrada en otro. Mientras algunos aún recuerdan su interpretación del Himno, otros han comenzado a valorar su versatilidad artística.
Por ahora, Karol continúa activa en sus redes sociales y presentaciones, demostrando que, más allá de la polémica, busca consolidar su carrera en la música y el entretenimiento.