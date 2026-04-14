Marisol Padilla sorprende con un radical cambio de look

La reconocida presentadora guatemalteca Marisol Padilla volvió a captar la atención de sus seguidores. Lo anterior tras compartir en sus redes sociales una imagen en la que presume un radical cambio de look, mostrando una apariencia totalmente renovada que generó múltiples reacciones y comentarios positivos.
La expresentadora de televisión decidió apostar por un estilo distinto, luciendo cabello más oscuro y un peinado completamente diferente. Su nuevo look provocó una ola de elogios por parte de sus fanáticos, quienes no tardaron en destacar lo bien que luce en esta nueva etapa.
La fotografía rápidamente acumuló comentarios en los que resaltan su elegancia, estilo y la frescura que transmite su nueva imagen. En la publicación, la comunicadora aparece con una imagen más sofisticada y moderna, demostrando que los cambios pueden ser una excelente forma de reinventarse y mantenerse vigente ante el público.
Sus seguidores destacaron que el nuevo tono de cabello resalta sus facciones y le aporta un aire más juvenil, mientras que otros comentaron que su estilo refleja seguridad y personalidad. Marisol Padilla es una figura ampliamente reconocida en Guatemala por su trayectoria en televisión, especialmente en el ámbito informativo y deportivo.
Más de Marisol Padilla
A lo largo de los años, ha participado en distintos proyectos televisivos, consolidándose como una de las presentadoras más recordadas por el público. Su carrera inició a temprana edad en medios de comunicación, lo que le permitió desarrollar experiencia en segmentos informativos, de entretenimiento y deportes.
Uno de los momentos más recordados de su trayectoria fue su participación en televisión como presentadora del clima y en programas deportivos. Durante esa faceta logró destacar en un espacio tradicionalmente dominado por hombres, consolidando su presencia en la pantalla chica nacional.
Además de su trabajo en televisión, Padilla también mantiene una comunidad activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional con miles de seguidores que continúan atentos a cada una de sus publicaciones.