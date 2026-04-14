Paulette Samayoa, Miss Guatemala: Bikini de Infarto

La exreina de belleza Paulette Samayoa, recordada por haber representado al país como Miss Guatemala 2013, volvió a captar la atención del público. Lo anterior, tras compartir una fotografía en la que luce un diminuto bikini que rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales.
La imagen, que se viralizó entre sus seguidores, muestra a la guatemalteca disfrutando de un momento de descanso mientras presume su estilo y seguridad, sorprendiendo a quienes han seguido su trayectoria desde el certamen de belleza. La publicación no tardó en acumular comentarios positivos por parte de sus fanáticos, quienes destacaron que la exmiss mantiene una imagen elegante y natural.
Muchos resaltaron que, a pesar del paso del tiempo, continúa proyectando confianza y una presencia que la mantiene vigente dentro del interés del público digital. Paulette Samayoa fue una de las figuras más comentadas durante su participación en el certamen nacional de belleza, donde logró posicionarse como una representante destacada por su carisma y desenvolvimiento.
Tras su paso por el mundo de los concursos, su vida ha tomado un rumbo más enfocado en el ámbito personal, priorizando el bienestar de su familia y dedicando tiempo al cuidado de sus hijos. Actualmente, la exreina de belleza mantiene un perfil más reservado en comparación con la etapa en la que participaba activamente en eventos públicos.
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Sin embargo, continúa compartiendo algunos momentos de su vida cotidiana en redes sociales, donde sus seguidores pueden conocer parte de su estilo de vida, viajes y experiencias familiares. Según se observa en sus publicaciones, Samayoa ha optado por enfocarse en su rol como madre, destacando la importancia de mantener un equilibrio entre la vida personal y el bienestar emocional.
Este cambio de prioridades ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes valoran la naturalidad con la que comparte aspectos de su día a día.
La fotografía en traje de baño ha generado conversación principalmente por la imagen fresca que proyecta y por el contraste entre su faceta actual y la etapa en la que participaba en concursos de belleza.