 Belinda pide bajar del escenario a Fabiola Roudha
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Fabiola Roudha sorprende al contar cómo Belinda habría pedido que la bajaran del escenario

La cantante guatemalteca Fabiola Roudha sorprendió al revelar una anécdota poco conocida sobre sus inicios en la música.

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Fabiola Roudha,
Fabiola Roudha / FOTO:

La reconocida cantante guatemalteca Fabiola Roudha volvió a generar conversación en redes sociales. Lo anterior, luego de compartir una experiencia que vivió durante su infancia, cuando comenzaba a destacar por su potente voz y talento interpretativo.

Según relató, en una ocasión en la que abrió conciertos de la artista Belinda, la producción habría recibido la solicitud de reducir su tiempo en el escenario. De acuerdo con Roudha, desde muy pequeña llamó la atención por su capacidad vocal, interpretando canciones de artistas de gran nivel como Whitney Houston y Celine Dion.

@peterveliz_

Belinda quiso bajar del escenario a Fabiola Roudha 😱😱😱 aquí todo el escándalo ✨🌈 #reinandolavida #podcast #fyp

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Lo anterior, provocaba sorpresa entre el público y los equipos de producción de artistas internacionales.  Sin embargo, también generaba preocupación entre algunos artistas principales, quienes buscaban mantener el protagonismo de sus espectáculos.

"Me pasó con muchos artistas que cuando me escuchaban cantar de niña era como: ¿por qué ella nos va a abrir el show? Que la bajen", explicó la intérprete, recordando que su madre solía enterarse de estas situaciones directamente detrás del escenario.

En el caso específico de Belinda, Roudha comentó que estaba muy emocionada por abrir sus conciertos, pero su repertorio incluía canciones muy exigentes vocalmente, lo que habría provocado incomodidad en el entorno del espectáculo. La artista relató que mientras cantaba, su madre escuchó desde camerinos la reacción del equipo de la estrella principal preguntando quién estaba interpretando las canciones y solicitando que redujeran su participación en el escenario.

Más del incómodo momento de Fabiola Roudha

Aunque el momento pudo haber sido impactante, Roudha asegura que con el paso del tiempo comprendió cómo funciona la industria musical.

"Es entendible... cuando uno crece y entiende el espectáculo, sabes que el artista principal debe mantener el protagonismo. No es mala onda, es parte del show", reflexionó.

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Fabiola Roudha es considerada una de las voces más destacadas de Guatemala. Saltó a la fama tras participar en concursos internacionales de canto, donde su talento la posicionó como una de las artistas más prometedoras de su generación.

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