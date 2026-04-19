Charlize Theron: Revelaciones Impactantes sobre su Infancia

Charlize Theron tiene 50 años, una carrera envidiable en Hollywood y una historia personal que pocos se atreven a contar con tanta honestidad. En una entrevista publicada el 18 de abril por The New York Times, la famosa revivió con una precisión desgarradora la noche en que su madre, Gerda Martiz, mató a su padre, en defensa propia.
Un hecho que ocurrió en Sudáfrica en 1991 y que, décadas después, sigue siendo una de las marcas más profundas en la vida de la estrella. Aquella noche, Charlize y su madre habían ido al cine y luego visitado la casa de un tío, donde su padre se encontraba bebiendo.
Al llegar, la actriz corrió al baño sin saludar a los presentes, lo que desató la furia de Charles. El regreso a casa fue tenso desde el primer momento. "Mi ventana daba a la entrada y podía notar el nivel de ira o infelicidad por la forma en que él manejaba al entrar", recordó Theron. "Supe que algo malo iba a pasar."
Lo que vino después superó cualquier anticipación. Su padre forzó la entrada a la vivienda disparando a través de las puertas de acero, dejando en claro, según la actriz, que tenía intención de matar. Madre e hija se refugiaron en el cuarto de Charlize, sostuvieron la puerta con sus cuerpos mientras las balas atravesaban la madera.
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Ninguna fue herida. Cuando Charles se dirigió a la caja fuerte en busca de más armas, Gerda actuó: primero disparó por el pasillo e hirió en la mano al tío que lo acompañaba y luego siguió a su esposo y le disparó. Cabe destacar que él murió esa noche. El caso fue declarado defensa propia y Gerda no enfrentó cargos.
La mañana siguiente, Gerda envió a su hija al colegio. "Fue como: 'Vamos a seguir adelante'", contó Charlize. "No fue necesariamente lo más sano, pero a nosotras nos funcionó."