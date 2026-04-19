 Gaby Gaby responde acusaciones sobre ropa regalada
Farándula

La polémica que nadie esperaba: Acusan a Gaby Gaby de no promocionar ropa "regalada" y ella responde

La influencer, con más de 400 mil seguidores en TikTok, salió a dar la cara y aclaró su versión.

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Gaby Gaby, Gaby Gaby
Gaby Gaby / FOTO: Gaby Gaby

La creadora de contenido guatemalteca Gabriela Rojas, más conocida como Gaby Gaby, se convirtió en tendencia en redes sociales. Lo anterior, luego de que una emprendedora la señalara públicamente de no haber cumplido con la promoción de unas prendas que le habría regalado con ese fin.

Según la versión de la afectada, Gaby habría dejado de contestar sus mensajes sin dar explicación alguna, generando frustración e incertidumbre en torno al acuerdo. La situación no tardó en viralizarse entre la comunidad de seguidores de la joven influencer, quienes tomaron postura de ambos lados del debate.

@gabygabyr_

♬ sonido original - GABYGABY

Mientras algunos usuarios cuestionaban la falta de comunicación, otros defendían a Gaby argumentando que los tiempos y compromisos de una creadora de contenido con amplia presencia digital pueden ser difíciles de manejar. Ante la polémica, la generadora de contenido Gaby Gaby decidió salir a aclarar lo ocurrido de manera pública.

En su descargo, la tiktoker reconoció que sus compromisos y agenda se habían cruzado, impidiéndole generar el contenido a tiempo. Lejos de evadir el tema, asumió la responsabilidad de forma directa, lo que muchos internautas valoraron positivamente como un acto de transparencia poco común en el mundo de los influencers.

Más de la polémica de Gaby Gaby

El debate generado en redes pone sobre la mesa una conversación más amplia sobre las colaboraciones entre emprendedoras e influencers guatemaltecas, los acuerdos no formalizados y la importancia de establecer términos claros desde el inicio.  Muchos expertos en marketing digital coinciden en que la falta de contratos escritos en este tipo de intercambios puede derivar en malentendidos que afectan tanto a marcas pequeñas como a creadores.

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Gaby Gaby cuenta actualmente con más de 400 mil seguidores en TikTok, donde comparte contenido de estilo de vida, moda y entretenimiento. Su comunidad, conocida por ser muy activa, no tardó en reaccionar al escándalo con cientos de comentarios que reflejaron opiniones divididas sobre el manejo de la situación

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