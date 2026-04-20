 David López, orgullo chapín en final de Olimpiada Científica
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¡Orgullo chapín! David López se prepara para la final de olimpiada científica en Londres

Recién cumplidos sus 11 años, el guatemalteco David López se prepara para representar al país en una de las olimpiadas científicas más importantes del mundo.

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David López, Redes sociales
David López / FOTO: Redes sociales

El nombre de Guatemala vuelve a destacar en el ámbito científico gracias a David López, el niño prodigio que ya clasificó a la final de la International Greenwich Olympiad (IGO) y que ahora se encuentra en plena preparación para su próxima gran presentación.

Luego de que se diera a conocer su clasificación, el joven talento chapín ha enfocado sus esfuerzos en perfeccionar cada detalle de su proyecto, con el objetivo de representar dignamente al país en esta prestigiosa competencia internacional.

Una fecha clave: 16 de mayo

El próximo 16 de mayo de 2026 será un día decisivo para David, ya que deberá presentar su proyecto en la fase virtual ante un jurado internacional. Esta etapa será determinante para definir su avance hacia la ronda presencial en Londres.

La competencia reúne a estudiantes de todo el mundo, por lo que la preparación previa es fundamental. En ese sentido, el guatemalteco se encuentra afinando tanto el contenido científico como la forma de exposición de su trabajo.

Un proyecto que une ciencia e imaginación

David participa en la categoría STEM Storytelling con su proyecto "Two Years in Another Planet", una propuesta inspirada en la astrobiología.

La historia narra el viaje de un microorganismo extremófilo que logra sobrevivir en Marte, combinando conceptos científicos reales con una narrativa creativa que busca acercar la ciencia a nuevas generaciones.

Este tipo de proyectos no solo evalúa el conocimiento, sino también la capacidad de comunicar ideas complejas de manera clara e innovadora.

Un talento que sigue creciendo

En medio de esta importante etapa, David López también celebró recientemente su cumpleaños número 11, un momento especial que coincide con uno de los mayores retos de su corta pero destacada trayectoria.

Desde muy pequeño ha demostrado un interés excepcional por la ciencia, llegando incluso a escribir sobre el sistema solar y a ser reconocido entre los niños prodigio más destacados a nivel mundial.

Orgullo e inspiración para Guatemala

La historia de David López continúa inspirando a muchos niños y jóvenes en el país, demostrando que con disciplina, pasión y apoyo familiar es posible alcanzar metas grandes desde temprana edad.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en el 16 de mayo, cuando este joven talento guatemalteco dé un paso más en su camino dentro de la ciencia internacional.

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