 Galilea Montijo: Video Filtra Supuesta Parálisis en su Cara
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¿Galilea Montijo con nuevo problema en la cara? Filtran video con supuesta parálisis

Un reciente video de Galilea Montijo encendió las redes sociales luego de que usuarios notaran un cambio en su rostro que generó preocupación.

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Galilea Montijo, Instagram
Galilea Montijo / FOTO: Instagram

Galilea Montijo vuelve a generar conversación en redes sociales luego de que un video reciente provocara preocupación entre sus seguidores. Y es que en el clip hubo quienes notaron un cambio en su expresión facial que rápidamente se volvió viral.

La presentadora Galilea Montijo se encuentra nuevamente en el centro de la polémica después de que circulara un video en el que aparece promocionando el reality Hoy soy el chef.  Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el contenido del mensaje, sino la apariencia de su rostro, que algunos usuarios calificaron como "extraña" o "diferente", generando especulaciones sobre una posible parálisis facial.

El clip fue difundido por la influencer Chamonic, quien destacó que el ojo izquierdo de la conductora parecía verse distinto, lo que provocó una ola de comentarios en redes sociales.  Algunos internautas incluso señalaron que el gesto facial podría estar relacionado con un procedimiento estético reciente.

Entre los comentarios más repetidos destacan frases como "se le fueron los ojos" o cuestionamientos sobre si la presentadora habría sufrido algún tipo de complicación médica.  No es la primera vez que la imagen de la famosa conductora mexicana genera conversación.

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Semanas atrás, usuarios ya habían comentado que su rostro lucía inflamado durante una emisión del programa matutino Hoy, situación que ella misma explicó al revelar que se sometió a un procedimiento estético menor para corregir la forma de su ceja.  Según la conductora, no se trató de una cirugía como tal, sino de un ajuste que requería tiempo de recuperación para que la inflamación disminuyera.

A pesar de las especulaciones, hasta el momento no existe confirmación oficial de que Galilea Montijo padezca parálisis facial.

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La información que circula en redes sociales continúa en el terreno de los rumores, ya que ni la presentadora ni su equipo han emitido declaraciones sobre el video viral más reciente.

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