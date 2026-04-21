Nodal: ¿Debería Pagar a Ángela Aguilar por Infidelidad?

El supuesto acuerdo prenupcial entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha generado gran polémica en redes sociales. Lo anterior, tras rumores de crisis matrimonial que han reactivado el interés público en las condiciones legales que podrían aplicarse en caso de divorcio.
Según versiones difundidas por medios de espectáculos, el contrato incluiría cláusulas económicas importantes que podrían tener consecuencias millonarias para el cantante de regional mexicano. Un acuerdo prenupcial es un contrato firmado antes del matrimonio en el que se establecen reglas sobre la división de bienes, responsabilidades económicas y posibles compensaciones en caso de separación o fallecimiento.
Este tipo de documento busca evitar conflictos legales futuros y brindar seguridad financiera a ambas partes. De acuerdo con información que ha circulado, una de las cláusulas más comentadas establece que Nodal tendría que pagar alrededor de 12 millones de dólares si se comprobara una infidelidad durante los primeros años de matrimonio.
Además del pago económico, también se menciona la posibilidad de un divorcio inmediato como parte de las condiciones del supuesto acuerdo. Aunque la existencia del contrato no ha sido confirmada oficialmente, periodistas de espectáculos han señalado que la intención de este acuerdo habría sido proteger tanto el patrimonio como la reputación de la cantante, hija de Pepe Aguilar.
Más de la polémica de Nodal y Ángela Aguilar
Incluso se ha mencionado que el documento podría tener una vigencia aproximada de tres años, periodo durante el cual el matrimonio debería mantenerse sin incumplir las condiciones pactadas. El tema volvió a tomar relevancia luego de que surgieran versiones sobre una posible separación entre los artistas, lo que llevó a usuarios de redes sociales a debatir sobre el impacto financiero que podría tener una ruptura.
Algunos reportes indican que una penalización de esta magnitud podría afectar considerablemente el patrimonio del intérprete de "Botella tras botella", aunque no existe confirmación oficial de que dichas condiciones sean reales.