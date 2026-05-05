 Sabrina Carpenter: Vestido Espectacular de Rollos de Película
Farándula

Sabrina Carpenter y su espectacular vestido hecho con rollos de película

La cantante deslumbró en la Gala MET 2026 con un exclusivo vestido inspirado en el cine clásico, mientras homenajeaba a Marilyn Monroe y brillaba en el escenario

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Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter / FOTO:

Sabrina Carpenter se convirtió en una de las figuras más destacadas de la Gala MET 2026 al sorprender con un vestido inspirado en el clásico filme "Sabrina" protagonizado por Audrey Hepburn en 1954.

Su atuendo, confeccionado a partir del metraje original de la película y rematado por un tocado que llevaba el nombre del icónico largometraje, capturó todas las miradas y definió el espíritu de la noche.

La intérprete apostó por llevar el tema central de la gala, "La moda es arte", hacia el terreno del séptimo arte y el glamour de la era dorada de Hollywood.

Jonathan Anderson, director creativo de Dior, diseñó este modelo especialmente para la cantante, utilizando tiras de película de "Sabrina", detalles de pedrería y un llamativo tocado en el que se podía leer el título de la cinta con la tipografía original de 1954.

Hasta la manicura de Sabrina Carpenter presentaba detalles que remitían a la película, logrando una integración total del concepto.

Una noche de múltiples looks y actuaciones

La versatilidad de Sabrina Carpenter quedó en evidencia al correr de la noche, ya que la artista cambió en dos ocasiones de atuendo para sus presentaciones en el escenario de la gala, demostrando dominio total sobre el evento y capacidad de adaptación a distintos ambientes y estilos.

  • Para la interpretación de "Espresso", su sencillo de 2024, apostó por un vestuario inspirado en la imagen de Marilyn Monroe por Andy Warhol, fusionando iconografía pop con elegancia neoyorquina.
  • En su colaboración junto a Stevie Nicks, vocalista de Fleetwood Mac, eligió un segundo vestido dorado, sumando brillo y sofisticación al escenario mientras juntas presentaban "Landslide", una de las composiciones más emblemáticas de Nicks.

La actuación junto a la leyenda Stevie Nicks representó uno de los momentos más emotivos de la gala y supuso todo un homenaje a la historia de la música. "Landslide", escrita en 1974 por Nicks cuando tenía 26 años, simboliza la lucha y resiliencia en la industria, y su alianza con Carpenter potenció el lado intergeneracional de la celebración.

El estilismo de Sabrina Carpenter no solo rindió homenaje al cine clásico sino también a la influencia de la moda en el espectáculo contemporáneo. 

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Sabrina Carpenter - Instagram

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