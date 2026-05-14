Netflix Anuncia Tour Mundial de Las Guerreras K-Pop

Los fanáticos de Las Guerreras K-Pop tienen motivos para celebrar, ya que Netflix anunció que los grupos que aparecen en la popular cinta, HUNTRIX y Saja Boys, se preparan para una ambiciosa gira mundial.
El despliegue contempla presentaciones en arenas de gran capacidad, elevando la emoción entre quienes disfrutaron de la exitosa película de la plataforma.
Por ahora, las fechas específicas para el inicio de la gira aún permanecen en secreto, pero Netflix y la promotora AEG Presents planean revelar a finales de año la lista de 150 ciudades seleccionadas en el tour global de Las Guerreras K-Pop.
Aunque muchos detalles se mantienen reservados, la expectación crece mientras avanza la cuenta regresiva para un espectáculo que promete ser inolvidable.
La presidenta de ventas publicitarias de Netflix, Amy Reinhard, fue la encargada de presentar el ambicioso tour, destacando el impacto cultural que Las Guerreras K-Pop ha tenido a nivel global.
Reinhard explicó que el filme generó acontecimientos sing-along, motivó disfraces de Halloween, y se mencionó en eventos como el US Open y en el Buckingham Palace. Además, tras su estreno, se detectó un incremento del 25% en los vuelos reservados hacia Corea del Sur, un efecto atribuible al alcance global de la cinta.
Desde su lanzamiento en junio de 2025, la película dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans y producida por Sony Pictures Animation rompió récords en la plataforma, convirtiéndose en la película en inglés más vista de la historia de Netflix, con 325,1 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días.
En cines, alcanzó 24,7 millones de dólares recaudados durante su estreno limitado. La industria también reconoció su éxito: la obra ganó el Óscar a Mejor película animada y Mejor canción original por "Golden" en 2026.
El fenómeno HUNTR/X se traslada al mundo real
El tour en vivo se inspirará en los icónicos conciertos del grupo ficticio HUNTR/X, cuyas integrantes han cautivado a audiencias dentro y fuera de la pantalla.
Las voces que dieron vida musical al grupo, Ejae (voz de Rumi), Audrey Nuna (Mira) y Rei Ami (Zoey), ya han interpretado temas de la película en grandes escenarios internacionales. Destacan sus presentaciones en los Óscar y en el festival Coachella junto a KATSEYE, reforzando su vínculo con los fans y reafirmando su potencial para encabezar la gira mundial.
Netflix no ha confirmado el elenco completo para el tour, sin embargo, la participación de este trío es una de las principales apuestas, considerando su exitosa presencia en eventos recientes.
Más allá de la gira, la historia de Las Guerreras K-Pop seguirá creciendo. Netflix anunció una secuela cinematográfica que actualmente está en producción y cuyo estreno se prevé después de 2029 debido a la complejidad del proceso animado.