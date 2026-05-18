Fallece Dennis Locorriere, voz de Dr. Hook, a los 76 años

Dennis Locorriere, voz emblemática de Dr. Hook, falleció el 16 de mayo de 2026 a los 76 años, tras librar una extensa batalla contra una enfermedad renal.
La industria musical despide a una de sus figuras más entrañables, cuya influencia marcó a varias generaciones de amantes del rock y el soft rock.
El anuncio fue realizado por su equipo de representación, quienes destacaron el temple y la dignidad con los que Dennis Locorriere enfrentó la adversidad durante sus últimos años.
Ante la difícil situación, solicitaron que el público y los medios respeten la privacidad de la familia en este momento de duelo.
Nacido en Union City, Nueva Jersey, Dennis Locorriere dedicó casi 60 años a la música, consolidándose como una referencia indiscutible del género.
En las últimas décadas, residió en el Reino Unido, donde continuó activo en escenarios y mantuvo una estrecha relación con su público a nivel internacional.
A lo largo de su carrera, Locorriere imprimió su sello personal en éxitos emblemáticos como "Sylvia’s Mother", "Carry Me, Carrie", "A Little Bit More" y "When You’re In Love With A Beautiful Woman", canciones convertidas en parte fundamental del repertorio de Dr. Hook y de la historia del rock de los años setenta.
La voz inconfundible de Dennis Locorriere se convirtió en el emblema de la banda y dejó huella en múltiples generaciones.
Carrera como solista y colaboraciones
Además de su papel protagónico en Dr. Hook, Dennis Locorriere lideró proyectos como solista y participó en más de 18 producciones discográficas.
Su versatilidad y apertura artística lo llevaron a colaborar con una variedad de músicos y compositores a lo largo de su amplia trayectoria, lo que amplió su influencia entre diversas propuestas musicales.
Durante sus 24 años en el Reino Unido, continuó cautivando escenarios y mantuvo una agenda activa, ofreciendo conciertos y encuentros con sus seguidores en distintos continentes. Su dedicación y entrega en cada presentación reforzaron la lealtad de su base de fanáticos y el respeto de sus pares en la industria musical.
La noticia de su muerte generó una oleada de mensajes y homenajes de fanáticos, colegas y figuras destacadas de la música internacional. Muchos recordaron no solo su voz particular e inconfundible, sino también su calidez humana y el legado que deja en el género del rock y el soft rock.