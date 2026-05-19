Revelan la identidad del padre del hijo de Lau Aldana

La creadora de contenido guatemalteca Lau Aldana volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales. Lo anterior se dio por una publicación que causó sorpresa y despertó múltiples interrogantes entre sus seguidores.
Para muchos de sus fanáticos no es un secreto que la generadora de contenido Lau Aldana es mamá. Su hijo, conocido cariñosamente como "Tete", ha aparecido en diversos videos y publicaciones compartiendo junto a ella momentos familiares, actividades cotidianas y diferentes experiencias que la influencer suele mostrar en sus plataformas digitales.
@alexdeejaygt
¿Aparece el papa del hijo de Lau Aldana? #Polemica #Familia #Tete #Chismesito #Guatemala♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya
Sin embargo, en las últimas horas una fotografía relacionada con el pequeño provocó una ola de comentarios. La imagen mostraba al niño acompañado de un mensaje que llamó especialmente la atención de los usuarios: "Estoy orgulloso de ser tu padre".
La frase rápidamente desató especulaciones. Muchos seguidores comenzaron a preguntarse si la persona que compartió la publicación era el papá del hijo de Lau Aldana, generando toda clase de teorías en redes sociales. Entre los nombres que comenzaron a circular apareció el de Luis Covar, lo que aumentó aún más la curiosidad de quienes seguían la historia.
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Algunos usuarios incluso debatían si el hombre era el padre del pequeño o si se trataba de otro miembro de la familia. No obstante, con el paso de las horas la situación comenzó a aclararse gracias a nuevas fotografías y comentarios publicados en plataformas digitales.
En varias imágenes compartidas se observa a Lau Aldana, Luis Covar, el pequeño Tete y el verdadero padre del niño durante reuniones y convivencias familiares de años atrás, lo que permitió despejar muchas de las dudas surgidas entre los seguidores.
Además, Joshua Aldana también intervino dejando un comentario en un video relacionado con el tema, aportando más claridad sobre la dinámica familiar. Según quedó evidenciado en las publicaciones, Luis Covar es el abuelo del pequeño Tete y no su padre.
De hecho, el hombre ha mostrado en distintas ocasiones fotografías junto a sus nietos, resaltando incluso la pasión familiar por el fútbol y su afición por el Barcelona, apareciendo acompañado de otros menores de la familia.