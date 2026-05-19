Massiel Carrillo: ¿Foto real o inteligencia artificial?

La modelo y cantante guatemalteca Massiel Carrillo volvió a ser tendencia en redes sociales. Lo anterior, tras compartir una imagen que desató una ola de dudas entre sus seguidores sobre su autenticidad.
En la fotografía viral, la influencer aparece posando elegantemente con un hermoso vestido color salmón, acompañada de dos copas de cristal, con el minimalista copy "besos" como única descripción. Sin embargo, lo que parecía ser una publicación común se convirtió rápidamente en un debate digital que cuestionaba si la imagen era real o había sido creada con inteligencia artificial.
Lo que comenzó como una simple publicación se transformó en un fenómeno de redes sociales. Cientos de usuarios cuestionaron la veracidad de la fotografía, sugiriendo que había sido generada con IA.
Los argumentos de los escépticos se enfocaron en detalles específicos que, según ellos, delataban el uso de tecnología generativa. Algunos detalles fuerom: Los reflejos en las copas de cristal, pasando por la textura perfecta del vestido color salmón, hasta ciertos elementos del fondo que lucían "demasiado pulidos" para ser reales.
Más de Massiel Carrillo
Massiel Carrillo es una personalidad multifacética del entretenimiento originaria de Guatemala, reconocida tanto por su destacado trabajo como modelo profesional como por su carrera musical en la industria del espectáculo latinoamericano. La artista guatemalteca ha consolidado una presencia significativa en las plataformas digitales, acumulando más de medio millón de seguidores en Instagram, lo que la posiciona como una de las influencers más relevantes de su país.
Su actividad en redes sociales se caracteriza por contenido variado y diverso que combina fotografía de moda profesional, momentos de vida cotidiana, promoción de su música y colaboraciones con otras marcas.
Actualmente, Massiel Carrillo acumula más de medio millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en donde comparte fotos y videos de sus multiples facetas. Recordemos que la cantante inició sus primeros pasos en el mundo del espectáculo como presentadora de televisión.