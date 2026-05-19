 Arévalo se pronuncia sobre llegada de García Luna al MP
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"Una nueva etapa": Arévalo destaca inicio de gestión del nuevo Fiscal General

El mandatario destacó la existencia de energía y esperanzas renovadas, así como el fin del "secuestro de instituciones de justicia" en el país.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el martes 19 de mayo de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el martes 19 de mayo de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente de la república, Bernardo Arévalo, se pronunció este martes 19 de mayo con respecto a la reciente llegada del fiscal general, Gabriel García Luna, para dar inicio a una gestión de cuatro años al frente del Ministerio Público (MP). Asimismo, señaló cómo su administración ha ido superando una serie de retos para continuar dando resultados a los guatemaltecos.

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario señaló que la presente semana comenzó con energía y esperanzas renovadas luego de tres años de "secuestro de instituciones de justicia" que, en su opinión, ahora llegan a su fin para dar paso a una nueva etapa que espera que lleve a un futuro mejor.

"Siendo un momento tan importante, preferí dejar mis reflexiones al pueblo de Guatemala de una manera distinta. A veces los mensajes pasan rápidamente a la velocidad de consumo de las redes sociales, a veces nos cuesta darnos cuenta de la importancia que tienen los momentos en que estamos viviendo, las decisiones que tomamos para la historia del país", señaló.

En ese sentido, indicó que, aunque parezca complejo, muchas veces la solución está en los formatos que mejor permiten plasmar las ideas al detenerse a escribir, leer y rememorar. Fue por ello que decidió escribir una carta abierta al pueblo de Guatemala para hablarle directamente a las personas que son parte de este ciclo y han apoyado en este proceso. Esto en referencia al mensaje que difundió el pasado domingo luego de la toma de posesión del nuevo fiscal general.

Destaca retos atendidos y avances durante su gestión

El mandatario hizo mención de lo que ha transcurrido en los últimos años, incluso antes de que llegara a la Presidencia, cuando la idea se basaba entonces en poder concretar la creación de una organización partidaria que le permitiera competir, junto con todo un equipo de respaldo, para poder buscar gestionar un cargo desde el que se pudiera trabajar a favor del país. En ese sentido, señaló los retos que han tenido que enfrentar.

"Se han dicho muchas cosas y tal vez vale la pena hacer una reflexión. Se dijo, cuándo éramos un grupo político en formación, que nunca íbamos a poder formar una fuerza política, un partido político y formamos un nuevo partido, el partido Semilla. Luego dijeron que un partido como Semilla no podría nunca ganarles a los mismos de siempre, al no poder enfrentarse a herramientas de corrupción y política tradicional, y ganamos las elecciones en 2023. Después dijeron que no podríamos tomar posesión al no ser parte del plan y que se lograría todo para descarrilarnos y, aunque lo intentaron, se defendió la democracia con el apoyo del pueblo guatemalteco, hasta tomar posesión", expresó.

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Continuó indicando que también se dijo que no se llegaría al primer año de gestión, principalmente al no tener mayoría en el Congreso, pero se mantienen en la actualidad en sus respectivos puestos. Finalmente, expuso que hubo quienes aseguraron que su administración no iba a poder escoger a un fiscal porque se les iba a "obligar" a colocar en ese puesto a una persona en específico, inclusive a Consuelo Porras; sin embargo, fue él quien escogió al doctor García Luna, que está ahora ya en ejercicio de sus funciones y tomando las decisiones en el MP.

La exfiscal general y Arévalo  mantenían una áspera relación marcada por fricciones y acusaciones de corrupción después de el Ministerio Público liderado por Porras intentase anular en 2023 su victoria electoral y frenar su investidura.

Finalmente, Arévalo abordó otros temas, como los avances en temas de educación, donde indicó que ahora el país cuenta con más institutos y más oportunidades para obtener becas; en salud, con más centros de atención y hospitales en construcción; y en economía, con el aumento en las inversiones y el fortalecimiento de las políticas financieras.

El mandatario fue claro al indicar que falta mucho por impulsar, en lo cual se enfocarán durante el tiempo que les queda de Gobierno, por lo que se intensificará el trabajo para poder cumplirle al pueblo en todas las áreas donde se generaron compromisos.

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