Ministro de Gobernación se pronuncia por incidentes

El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, se pronunció este martes sobre los incidentes registrados el pasado fin de semana en el sector del Obelisco, donde decenas de personas participaron en enfrentamientos durante una actividad organizada para el intercambio y adquisición de estampitas del Mundial 2026. Las declaraciones fueron emitidas durante "La Ronda", espacio en el que las autoridades abordaron distintos temas de seguridad y orden público relacionados con el país.
Durante su intervención, Villeda expresó preocupación por el nivel de conflictividad generado en una actividad recreativa vinculada al fútbol y al tradicional álbum mundialista. "Visto lo visto el fin de semana, vamos a tener que coordinar con todas las empresas que quieran realizar algún tipo de actividad promocional durante la época del Mundial", afirmó el funcionario. Además, agregó una crítica sobre la magnitud de los disturbios: "Creo que Guatemala es el único país en el mundo donde un intercambio de estampitas se vuelve un tema de seguridad pública. Es increíble que la Policía tenga que actuar, incluso, en ese tipo de actividades".
Gobernación tomará medidas
Las autoridades de seguridad también confirmaron que ya existe una investigación en curso relacionada con la circulación irregular y posible comercialización ilegal de estampas del Mundial. El viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, explicó que el auge generado por la cercanía de la Copa del Mundo ha provocado un incremento en este tipo de prácticas. "Estamos ya próximos al Mundial, hay una efervescencia en todo lo alrededor y sobre todo recientemente con el álbum de las estampas del Mundial. Hemos tenido conocimiento y se está haciendo investigación que han habido participaciones de este tipo de estampillas que han circulado y las andan vendiendo", declaró ante los medios de comunicación.
Solórzano también lamentó los hechos ocurridos en el Obelisco y señaló que la falta de orden entre los asistentes desencadenó los disturbios y daños reportados en el lugar. "Sobre lo que pasó en el Obelisco este fin de semana, lamentablemente las personas no pudieron esperar y hacer la cola correspondiente, se desesperaron y provocaron los destrozos que todos tenemos conocimiento", expresó.
Las autoridades adelantaron que buscarán implementar medidas preventivas y de coordinación con empresas privadas para evitar que futuros eventos relacionados con el Mundial vuelvan a convertirse en escenarios de desorden y violencia.