Massiel Carrillo: El Baile Viral que Conquistó las Redes

Massiel Carrillo, reconocida influencer y artista urbana guatemalteca, desató una ola de comentarios en redes sociales luego de compartir un video donde baila de manera relajada y espontánea, fortaleciendo aún más su vínculo con la audiencia.
El reciente video publicado en su cuenta de Instagram muestra a la creadora de contenido disfrutando de un momento casual en la comodidad de su hogar.
Luciendo un top rojo y unos jeans ajustados que delineaban su perfecta anatomía, Massiel Carillo invitó a sus seguidores a compartir un instante cotidiano al ritmo de la música.
Acompañando el clip, la guatemalteca escribió: "La hora perfecta para un café... y un concierto privado en la sala. Feliz domingo ?️??".
Este mensaje resonó inmediatamente entre los usuarios, quienes respondieron con cientos de reacciones positivas y comentarios elogiosos en cuestión de minutos.
- "Hermosa y espectacular ????"
- "Siempre tan bella ?"
- "Ufffff Massiel ???"
- "Que hermosa estás mi amor ?❤️"
- "Gracias hermosa Massiel por compartir tu talento ????? un abrazo gigante ??? te ves bellísima ????"
Intrigante foto
Massiel Carrillo volvió a ser tendencia en redes sociales. Lo anterior, tras compartir una imagen que desató una ola de dudas entre sus seguidores sobre su autenticidad.
En la fotografía viral, la influencer aparece posando elegantemente con un hermoso vestido color salmón, acompañada de dos copas de cristal, con el minimalista copy "besos" como única descripción.
Sin embargo, lo que parecía ser una publicación común se convirtió rápidamente en un debate digital que cuestionaba si la imagen era real o había sido creada con inteligencia artificial.
Cientos de usuarios cuestionaron la veracidad de la fotografía, sugiriendo que había sido generada con IA.
Los argumentos de los escépticos se enfocaron en detalles específicos que, según ellos, delataban el uso de tecnología generativa. Algunos detalles fuerom: Los reflejos en las copas de cristal, pasando por la textura perfecta del vestido color salmón, hasta ciertos elementos del fondo que lucían "demasiado pulidos" para ser reales.