Madonna: El video censurado en Instagram por contenido explícito

Madonna desató conversación en redes sociales al celebrar el inicio del Mes del Orgullo LGBTQIA+ con un video que tuvo que censurar por su contenido.
La artista pop de 67 años apareció fumando, con un vestido de seda de escote pronunciado y aberturas laterales que dejaban ver parte de sus piernas y caderas.
Este gesto marcó el arranque de una nueva etapa para la cantante, quien está en plena promoción de su próximo álbum de estudio.
Madonna compartió el video en Instagram el 1 de junio, acompañándolo con el mensaje:
"Nada como el amor de una madre... Feliz Mes del Orgullo. ¡Nos vemos pronto!". Su elección de vestuario, con largos guantes de ópera y un collar de diamantes, junto a un maquillaje glamouroso, intensificó la atmósfera sensual de la grabación.
Para evitar infringir las normas comunitarias de Instagram, la propia Madonna editó el video añadiendo barras negras digitales en las zonas donde la cámara resaltaba demasiado su figura.
El saludo al Mes del Orgullo no tardó en generar reacciones. Seguidores de todo el mundo celebraron el respaldo de la cantante a la diversidad sexual y resaltaron su papel histórico como aliada de la comunidad LGBTQIA+.
Madonna ha sido activista desde la década de los 80, levantando la voz por los derechos y la representación de las diversidades sexuales, en especial durante los años críticos de la crisis del VIH/Sida.
Entre los usuarios también surgieron especulaciones en torno a la frase final del mensaje, que muchos interpretaron como pistas sobre futuros conciertos, nuevas apariciones públicas o anuncios próximos sobre su carrera musical.
Nueva música y regreso tras una etapa difícil
Este video surge en un momento clave para Madonna, quien atraviesa una intensa campaña promocional para el lanzamiento de "Confessions II", su próximo disco de estudio.
El álbum tiene previsto su estreno para el 3 de julio y representa la continuación del exitoso "Confessions on a Dance Floor", publicado en 2005, que incluyó himnos como "Hung Up". Con este lanzamiento, la estrella busca regresar a los primeros planos del sector musical después de años sin publicar material inédito y tras superar complicados episodios personales.
En 2023, Madonna enfrentó una grave infección bacteriana que la llevó a permanecer grave durante 48 horas en una unidad de cuidados intensivos en Nueva York.
El incidente provocó inquietud entre sus fanáticos, pero la artista logró recuperarse y volver a los escenarios con su gira "The Celebration Tour", que recorrió Europa, Norteamérica y Sudamérica entre 2023 y 2024.
Actualmente, la expectativa sobre sus próximos pasos musicales y personales sigue creciendo. Madonna ya empezó a compartir adelantos de su nuevo proyecto y participó en varias entrevistas para promover su regreso, marcando así una nueva fase de su carrera luego de superar importantes desafíos de salud y de vida.