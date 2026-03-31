 Despiden a jugador de NBA por no apoyar el Mes del Orgullo
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Despiden a jugador de la NBA por no apoyar el "Mes del Orgullo"

Tras comentarios sobre el Mes del Orgullo, los Chicago Bulls decidieron poner fin a su vínculo con el jugador por "conducta perjudicial" para la organización.

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Jaden Ivey, fue despedido por los Chicago Bulls tras emitir comentarios críticos hacia la celebración del Mes del Orgullo - RR.SS.
Jaden Ivey, fue despedido por los Chicago Bulls tras emitir comentarios críticos hacia la celebración del Mes del Orgullo / FOTO: RR.SS.

La reciente polémica en la NBA ha puesto en el centro del debate al base Jaden Ivey, quien fue despedido por los Chicago Bulls tras emitir comentarios críticos hacia la celebración del Mes del Orgullo. La franquicia justificó su decisión alegando una "conducta perjudicial para el equipo", marcando una postura firme frente a declaraciones que consideran contrarias a los valores institucionales y de la liga.

El incidente se originó durante una transmisión en vivo en redes sociales, donde Ivey calificó como "inmoral" la promoción del Mes del Orgullo por parte de la NBA. Sus palabras generaron una ola de reacciones, tanto de rechazo como de apoyo, reavivando el debate sobre la libertad de expresión de los jugadores y los límites que imponen las organizaciones deportivas en temas sociales y culturales.

La NBA en el ojo del huracán

El contexto agrava la situación del jugador de 24 años, quien había llegado recientemente a Chicago tras un traspaso desde los Detroit Pistons, equipo que lo seleccionó en la quinta posición del draft de 2022. Su paso por los Bulls ha sido breve y marcado por una lesión de rodilla que solo le permitió disputar cuatro partidos, lo que ya generaba incertidumbre sobre su futuro deportivo incluso antes de la controversia.

Con su contrato acercándose a la agencia libre, el panorama para Ivey luce incierto. Más allá de su talento, la combinación de su historial de lesiones y el impacto mediático de sus declaraciones podría influir en la disposición de otros equipos a ofrecerle una oportunidad. Este caso vuelve a evidenciar cómo, en el deporte profesional moderno, el rendimiento en la cancha ya no es el único factor determinante en la carrera de un atleta.

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