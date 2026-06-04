 Hija de Amy Adams deslumbra: ¿Clon de Scarlett Johansson?
Farándula

Hija de Amy Adams sorprende con su belleza y aseguran que es un clon de Scarlett Johansson

El debut de la joven de 16 años en una alfombra roja causó revuelo por su atractivo físico, provocando decenas de halagos.

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Amy Adams, Instagram
Amy Adams / FOTO: Instagram
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Amy Adams volvió a captar la atención mundial tras presentarse junto a su familia en la premiere de la miniserie "Cape Fear", producida por Apple TV+

Mientras el evento celebraba su nuevo proyecto televisivo, lo que terminó por ser tendencia global fue la inesperada aparición de su hija, Aviana Olea Le Gallo, quien hasta ahora se había mantenido en un perfil estrictamente privado lejos de las cámaras y reflectores.

Las redes sociales reaccionaron de inmediato ante la presencia de la hija de Amy Adams en la gala. 

En cuestión de minutos, las imágenes de la joven circularon por plataformas como TikTok, X (anteriormente Twitter) y Reddit, generando un furor colectivo entre fanáticos y usuarios de todo el mundo.

Muchos no dudaron en comparar a Aviana con una joven Scarlett Johansson e incluso hablaron de una semejanza tan perfecta que algunos la calificaron como "clonada por inteligencia artificial".

Durante años, Amy Adams mantuvo bajo reserva los aspectos íntimos de su vida familiar, a pesar de ser conocida por su trato cordial y cálido hacia la prensa y el público.

La actriz, destacada tanto en producciones infantiles como "Encantada" (2009) como en proyectos de gran calado en Hollywood, sorprendió esta vez al llevar a Aviana, de apenas 16 años, y a su esposo Darren Le Gallo a la alfombra roja.

La atención mediática no se hizo esperar: Miles de personas expresaron su asombro y compartieron, comentarios y comparativas de fotos, preguntándose sobre la combinación genética detrás del parecido casi idéntico.

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Amy Adams y su hija - Instagram
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Amy Adams - Instagram

Más de la serie

El reparto está encabezado por Amy Adams, Javier Bardem y Patrick Wilson, acompañados por intérpretes como Joe Anders, Lily Collias y Malia Pyles, además de CCH Pounder, Jamie Hector y Anna Baryshnikov.

Tanto Amy Adams como Javier Bardem figuran también como productores ejecutivos de la serie.

La trama parte de la historia del matrimonio formado por los abogados Anna y Tom Bowden, cuya vida aparentemente estable se ve alterada con la salida de prisión de Max Cady, un asesino que fue condenado en el pasado a raíz de su implicación.

Su regreso desencadena una historia de venganza y tensión psicológica que reabre heridas del pasado.

El personaje de Max Cady, interpretado por Javier Bardem, es una nueva reinterpretación de uno de los antagonistas más conocidos del género, ya presente tanto en la novela The Executioners, de John D. MacDonald, como en sus adaptaciones cinematográficas, incluida la película de 1991 dirigida por Martin Scorsese.

El proyecto está desarrollado por Nick Antosca, junto a Alex Hedlund para Eat The Cat, y Darryl Frank y Justin Falvey para Amblin Television, con participación ejecutiva de Steven Spielberg.

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