Almodóvar, Johansson y Travolta: Estrellas en Cannes 2026

Todo está listo en la Riviera francesa para el arranque de una nueva edición del Festival de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más importantes y glamorosos del mundo.
La edición 2026 abrirá oficialmente este martes 12 de mayo en el emblemático Palacio de los Festivales, donde comenzará el esperado desfile de celebridades, directores y figuras de la industria que convertirán nuevamente a la famosa Croisette en el epicentro mundial del cine.
La inauguración contará con la tradicional subida de la alfombra roja del jurado presidido este año por el reconocido director surcoreano Park Chan-wook, cineasta aclamado por películas como Oldboy y Decision to Leave.
La noche también incluirá la proyección fuera de competencia de La Venus eléctrica, cinta francesa dirigida por Pierre Salvadori.
Una competencia llena de favoritos
Este año, 22 películas competirán oficialmente por la prestigiosa Palma de Oro, el máximo reconocimiento del festival.
La selección reúne a importantes nombres del cine internacional, entre ellos el japonés Hirokazu Kore-eda, el iraní Asghar Farhadi y el rumano Cristian Mungiu, directores que ya han dejado huella en Cannes en ediciones anteriores.
Sin embargo, uno de los países que más atención genera es España, que llegará con una fuerte presencia gracias a tres generaciones distintas de cineastas.
El legendario Pedro Almodóvar volverá al festival con Amarga Navidad, protagonizada por Bárbara Lennie y el actor argentino Leonardo Sbaraglia.
Por su parte, Rodrigo Sorogoyen debutará oficialmente en Cannes con El ser querido, una producción protagonizada por Javier Bardem y considerada una de las apuestas más fuertes del cine español este año.
Además, el dúo conformado por Javier Ambrossi y Javier Calvo presentará La bola negra, película que también contará con la presencia de Penélope Cruz y que promete convertirse en una de las cintas más comentadas por su mirada contemporánea y enfoque queer.
Las celebridades que desfilarán en Cannes
Como cada año, Cannes no solo será sinónimo de cine de autor, sino también de glamour y moda.
Entre las estrellas internacionales que asistirán al festival destacan Scarlett Johansson, Adam Driver, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Vincent Cassel y la actriz belga Virginie Efira.
La expectativa por las apariciones en la alfombra roja también se centra en Penélope Cruz y Javier Bardem, una de las parejas más admiradas del cine internacional.
Además, fotógrafos y fanáticos esperan sorpresas de último momento, ya que Cannes suele reunir a figuras inesperadas del entretenimiento, la música y la moda.
John Travolta sorprende como director
Uno de los nombres que más curiosidad genera este año es el de John Travolta.
El actor regresará al festival 34 años después del histórico triunfo de Pulp Fiction de Quentin Tarantino, película que ganó la Palma de Oro en 1994 y marcó un antes y un después en su carrera.
En esta ocasión, Travolta llegará como director para presentar Vuelo nocturno a Los Ángeles, una cinta inspirada en momentos de su infancia y que representa una nueva etapa en su trayectoria artística.
Palmas de Oro honoríficas
La edición 79 del Festival de Cannes también reconocerá las carreras de dos grandes figuras del entretenimiento mundial.
El director neozelandés Peter Jackson, responsable de la exitosa saga El Señor de los Anillos, recibirá una Palma de Oro Honorífica por su aporte al cine.
La actriz y cantante Barbra Streisand también será homenajeada por su histórica trayectoria artística.
Un Cannes más europeo
A diferencia de otros años dominados por grandes producciones de Hollywood y plataformas de streaming, la edición 2026 apuesta fuertemente por el cine europeo y el cine de autor.
Críticos especializados consideran que esta selección busca recuperar el espíritu clásico del festival, privilegiando propuestas cinematográficas más arriesgadas, íntimas y artísticas.
Durante los próximos días, Cannes volverá a convertirse en el centro de atención para la industria cinematográfica mundial, mientras directores, actores y productores presentan películas que podrían marcar el rumbo del cine en los próximos meses.