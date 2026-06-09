Bonnie Blue provoca polémica por 'baby shower' sexual

Bonnie Blue causó un fuerte revuelo en redes sociales tras organizar un baby shower fuera de lo habitual, que terminó por convertirse en un acto sexual colectivo con la participación de 112 personas.
El evento, que se prolongó durante seis horas el sábado 6 de junio de 2026, fue registrado en imágenes y videos, material que la propia creadora de contenido difundió en sus plataformas digitales para demostrar la veracidad de la controvertida celebración.
Bonnie Blue, cuyo nombre real es Tia Billinger, había anunciado previamente el evento y expuso abiertamente sus planes ante diversos medios británicos.
Detalló que la convocatoria combinaría juegos tradicionales de baby shower —como concursos con pañales, peluches y degustación de comida para bebés— pero entrelazados con prácticas sexuales explícitas de las que ella y sus seguidores serían protagonistas.
"Tengo un baby shower el próximo sábado y estoy invitando al público a convertir mi baby shower en un golden shower", señaló en sus redes.
La periodista Shelagh Fogarty, conductora del espacio, expresó su incomodidad y cuestionó si era apropiado realizar esa propuesta siendo Bonnie Blue una mujer embarazada.
Bonnie no dudó en responder: "Es mi cuerpo. Esto es lo que elijo". Ante la pregunta sobre si eso podría denigrar a su hijo, la influencer fue tajante: "No, pero es complicado porque no quiero sexualizar al bebé".
Tras la celebración, las imágenes que circularon provocaron miles de reacciones en redes sociales. Bonnie Blue, lejos de ocultarlo, compartió fotos y videos a modo de prueba. En una de las publicaciones aparece con la ropa mojada y el mensaje "gracias por venir a mi baby shower", acompañado de un juego de palabras que alude al carácter sexual del evento.
Los 112 asistentes llegaron en grupos de entre cinco y diez a lo largo de la jornada, y la influencer anticipó que probablemente publicaría más material audiovisual de lo ocurrido en los días siguientes.
Un embarazo mediático y polémicas previas
El embarazo de Bonnie Blue ha estado rodeado de escepticismo desde el primer momento. La influencer anunció en febrero de 2026 haber quedado embarazada tras mantener sexo sin protección con 400 hombres en lo que denominó una "misión reproductiva".
Esta acción, como sus anteriores iniciativas virales, provocó divisiones en la opinión pública y críticas en distintos espacios. A finales de marzo, Blue admitió a sus seguidores haber fingido el embarazo utilizando una barriga de silicona, afirmando que se trató de una campaña de "rage bait" para provocar indignación masiva.
Sin embargo, dos meses después fue vista con un vientre de embarazo real y en mayo confirmó que daría a luz antes de culminar el año.
En entrevista con Us Weekly el 20 de mayo, Bonnie reveló que su parto está estimado para noviembre y que ya conoce el sexo del bebé.
A pesar de las dudas que todavía rondan en redes, la influencer consolidó su presencia digital con el baby shower, dejando claro que busca desafiar constantemente los límites de lo aceptado.