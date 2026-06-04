Conflicto entre influencers durante concierto de Bad Bunny

Un tenso altercado entre dos influencers irrumpió en el concierto de Bad Bunny en Madrid, España, el pasado 2 de junio, cuando ambas disputaron un codiciado lugar en "La Casita", el espacio VIP que ofrece cercanía al artista y visibilidad ante las cámaras.
La creadora de contenido Lola Moreno Marco, conocida como Lola Lolita, fue una de las protagonistas de la discusión, que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Con una comunidad que supera los 4 millones de seguidores en Instagram y más de 13 millones en TikTok, Lola Lolita suele destacar por sus videos de baile, moda y estilo de vida.
En esta ocasión fue protagonista no por su contenido, sino por la disputa surgida con otra influencer que también buscaba un lugar privilegiado en la primera fila de ‘La Casita’.
Los hechos ocurrieron cuando Lola asistió al concierto como invitada VIP al show de bad Bunny, acompañada de su hermana Sofía Surfers y su pareja Alonso López, sin prever el tenso momento que la esperaba.
Imágenes captadas por asistentes y difundidas en redes sociales muestran cómo ambas jóvenes comenzaron a discutir y forcejear con el objetivo de ubicarse justo frente al escenario, en el punto ideal para aparecer en las cámaras mientras Bad Bunny ofrecía su show.
Reacciones tras el incidente
El conflicto rápidamente se viralizó, generando opiniones divididas entre quienes siguieron el momento en redes sociales.
Ante las críticas recibidas, Lola Lolita respondió a través de un video explicando su versión de los hechos y aclarando cómo se vivieron los minutos de tensión.
Según contó, el altercado comenzó cuando la joven que tenía al lado la empujó a ella y a su hermana, algo que provocó su reacción inmediata:
"Si me das un empujón más voy a llamar a seguridad y le voy a decir que pare", advirtió Lola desde el escenario. Añadió que su intención solo era disfrutar del concierto sin conflictos.
Lola también comentó que una de las amigas de la otra invitada intervino con la intención de mediar antes de que la discusión escalara a una situación mayor:
"Había un poco de gente como que le gustaba el enfrentamiento, como que buscaba pelea y yo no soy nada de ese team. Yo estoy muy tranquila, relajada, disfrutando de la vida y no quiero que una persona como tú venga a pegarle empujones a todo el mundo", concluyó Lola en su mensaje.