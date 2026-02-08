Karol G y Cardi B deslumbran desde la casita de Bad Bunny

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, encabezado por Bad Bunny, estuvo lleno de simbolismo cultural, invitados sorpresa y momentos memorables. Entre ellos, destacó la presencia de Karol G y Cardi B dentro de la escenografía conocida como la "casita", un espacio que se convirtió en uno de los elementos visuales más comentados del show.
Mientras Bad Bunny interpretaba sus mayores éxitos en el escenario principal, la "casita" funcionaba como un punto de encuentro de artistas y celebridades, reforzando la idea de comunidad latina que marcó toda la presentación.
La "casita" de Bad Bunny: un símbolo cultural
La estructura escenográfica evocaba una casa caribeña colorida, inspirada en las raíces puertorriqueñas del cantante y en la estética de barrio que ha acompañado su carrera artística. Desde allí, varias figuras del entretenimiento aparecieron disfrutando del espectáculo, como si se tratara de una fiesta entre amigos.
La presencia de Karol G y Cardi B en ese espacio fue uno de los momentos más celebrados por el público, especialmente por la conexión musical que ambas artistas han tenido con Bad Bunny en distintos momentos de sus carreras.
Karol G apareció con un vestido blanco de tejido transparente y textura artesanal, acompañado de accesorios plateados y maquillaje en tonos neutros. El look combinó elegancia y sensualidad, manteniendo la estética femenina y poderosa que ha caracterizado a la cantante colombiana en sus últimas apariciones públicas.
Su cabello suelto en tonos rubios y un estilo natural contrastaron con la intensidad visual del escenario, convirtiéndola en una de las figuras más fotografiadas durante el medio tiempo.
Cardi B, un estilo teatral y romántico
Cardi B, por su parte, lució un vestido beige tipo corsé con falda de capas y mangas amplias, un diseño inspirado en la moda barroca y teatral. El atuendo resaltó su figura y fue complementado con un collar brillante y botas altas en tonos claros.
El maquillaje glam y su larga cabellera negra ondulada reforzaron la presencia escénica de la rapera, quien se mostró sonriente y disfrutando del espectáculo desde la "casita".
La aparición de Karol G y Cardi B no solo aportó glamour al espectáculo, sino que también subrayó el carácter colaborativo de la música urbana latina. La escenografía funcionó como un espacio simbólico donde artistas de distintos países compartían el momento histórico de Bad Bunny en el Super Bowl.
El medio tiempo también incluyó invitados musicales sorpresa y un recorrido por los éxitos más importantes del cantante, consolidando la presentación como una celebración de la música latina en el escenario más visto del mundo.
Un medio tiempo histórico
El show de Bad Bunny destacó por su energía, coreografías masivas y un mensaje de orgullo cultural latino. La presentación incluyó referencias visuales a Puerto Rico y a la identidad latinoamericana, culminando con un cierre en el que aparecieron banderas de distintos países de la región.
La presencia de Karol G y Cardi B dentro de la "casita" reforzó ese mensaje de unión cultural, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales tras la transmisión del Super Bowl LX.
Más allá del espectáculo musical, el medio tiempo se transformó en una celebración de la cultura latina contemporánea, donde la moda, la música y la identidad se encontraron frente a millones de espectadores alrededor del mundo.
Mira también:
@emisorasunidas897
¿A los perros les gusta el chisme? 🐶🐕 eso sí, sabrán guardar secretos. . . #Estudio #Perros #viral #chisme♬ sonido original - Emisoras Unidas