 Madonna provoca escándalo con escena íntima en Confessions II
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Madonna causa escándalo por mostrar escena íntima explícita en el videoclip de "Confessions II"

La estrella del pop lanzó un provocativo cortometraje musical de diez minutos que desde ya está provocando reacciones por una secuencia íntima.

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Madonna / FOTO: Instagram
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Madonna vuelve a estar en el centro del debate público tras la presentación de su más reciente trabajo audiovisual, un cortometraje musical de 10 minutos que marca el lanzamiento de su próximo álbum, "Confessions II".

La artista optó por un formato cinematográfico donde fusiona seis canciones inéditas y una puesta en escena cargada de narrativa visual, sorprendiendo a seguidores y generando diversas opiniones en los medios especializados.

El cortometraje acompaña los primeros temas de "Confessions II" y en él participan figuras reconocidas como Kate Moss, Benedict Cumberbatch, Odessa A’zion y Julia Garner. 

Estas colaboraciones aportan un sello distintivo al proyecto y han incrementado las expectativas entre el público y la industria musical.

La producción se ambienta en escenarios diversos, incluyendo una discoteca donde ocurre una de las secuencias más comentadas. 

Allí, Madonna protagoniza un episodio con otro personaje en el baño del establecimiento, en el que la coreografía y la provocación visual se entrelazan como parte esencial de la historia.

La artista arrastra a un joven hacia un cubículo de baño, dando lugar a una escena subida de tono con claros tintes coreográficos, mientras otra persona observa desde afuera con expresión de asombro.

El video no evade el atrevimiento que caracteriza a Madonna, mostrando a la llamada reina del pop en situaciones comprometedoras junto a uno de sus bailarines.

Su proyecto ha estado marcado tanto por elogios a la audacia de la artista como por el debate en torno a su continua capacidad para innovar y desafiar las normas dentro de la industria musical.

Regreso al dance y colaboración con Stuart Price

El nuevo álbum "Confessions II" retoma la esencia musical de "Confessions on a Dance Floor", el icónico disco de 2005 que consolidó a Madonna en el género dance.

Para esta producción, la cantante vuelve a trabajar con Stuart Price, el productor británico que también colaboró en el álbum original. Price figura en los créditos de la nueva propuesta, que promete volver a captar a los seguidores que disfrutaron de aquel histórico lanzamiento.

La fecha de estreno de "Confessions II" se ha fijado para el 3 de julio de 2026. En los últimos meses Madonna ha interpretado en vivo varias de las canciones del disco, como "I Feel So Free", "Bring Your Love" y "Love Sensation", junto a éxitos de su catálogo anterior como "Hung Up", "Get Together" e "I Love New York".

Días antes de estrenar el cortometraje, Madonna participó en las celebraciones del Orgullo LGBTQ+ en Nueva York, donde compartió escenario con Stuart Price y ofreció una actuación transmitida en plataformas digitales.

El show se desarrolló sobre una estructura elevada, incluyendo momentos en los que la cantante interactuó con la escenografía y el público de manera cercana.

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