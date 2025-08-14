 Hermana de Kate Moss: Éxito en Netflix y OnlyFans
Farándula

Ella es la espectacular hermana de Kate Moss, que triunfa en Netflix y OnlyFans

Kate Moss, la supermodelo británica que revolucionó la moda en los años noventa, tiene una media hermana, Lottie Moss, que hoy brilla con luz propia.

Kate Moss Lottie Moss, Redes sociales
Kate Moss Lottie Moss / FOTO: Redes sociales

Kate Moss se ha consolidado durante décadas como una supermodelo de fama mundial, mientras que su media hermana, Lottie Moss, ha emergido como una figura provocadora en las redes contemporáneas, triunfando en OnlyFans y con una participación reciente en una producción de Netflix.

¿Lottie Moss destrona a su hermana?

Kate Moss, cuyo nombre completo es Katherine Ann Moss, nació en Croydon, Londres, en enero de 1974. Saltó a la fama mundial en 1992 al ser seleccionada como imagen para la línea de perfumes de Calvin Klein, lo que marcó el inicio de una carrera legendaria en el modelaje.

Con su estilo icónico en la era del "heroin chic" y su figura ligeramente andrógina, se convirtió en un referente de la moda. En 2007, la revista Time la incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, y Forbes la colocó en el segundo lugar entre las modelos mejor pagadas del mundo, con ingresos que rondaron los 9,2 millones de dólares en apenas un año.

Además de su trabajo en pasarelas y campañas, Kate ha incursionado como diseñadora, editora colaboradora en British Vogue y musa creativa de grandes nombres en la industria.

Ahora muchos seguidores han comentado que Lottie Moss ha destronado a Kate Moss.

Su media hermana, Charlotte Moss, mejor conocida como Lottie Moss, nació en enero de 1998. Aunque comparten al padre, su relación ha sido, en palabras de Lottie, distante y compleja: "Yo y mi hermana nunca hemos sido cercanas... simplemente no tenemos una relación real".

Lottie hizo su primera aparición pública como dama de honor en la boda de Kate en 2011, publicada por Vogue, y firmó con la agencia Storm Management a los 16 años, la misma que lanzó a Kate al estrellato. Desde entonces, ha colaborado con marcas como Calvin Klein, Tommy Hilfiger y Dolce & Gabbana, y en 2016 apareció en la portada de Vogue Paris junto al modelo Lucky Blue Smith.

No obstante, Lottie Moss ha relatado los retos de figurar bajo la sombra de su hermana mayor, sobreviviendo en un mundo que constantemente la comparaba con Kate. Contestando a quienes la acusaban de aprovechar el nepotismo escribió: "Estoy harta de que la gente culpe al nepotismo de porqué no son ricos, famosos o exitosos... la vida no es justa — si te lo propones, puedes lograr cualquier cosa". Además, ha compartido públicamente sus luchas con depresión, ansiedad y adicciones, incluso compartiendo en TikTok un video emotivo donde reconoce sentirse perdida en su propia identidad.

En el plano profesional, en 2021 Lottie dio un giro en su carrera al unirse a OnlyFans, plataforma que le brindó una sensación de control creativo y empoderamiento, a pesar de las críticas y consecuencias profesionales que esto conllevó.

También se ha aventurado en el mundo de Netflix, participando como concursante en un programa de realidad llamado Celebrity Bear Hunt. Más recientemente, anunció que prepara su primera autobiografía, un proyecto escrito desde sus diarios personales y que promete mostrar sin filtros su trayectoria, sus vivencias con la fama, la identidad y la recuperación personal.

Kate Moss permanece como un ícono inmortal de la moda, con una carrera construida sobre talento, estilo y permanencia. Lottie Moss, por su parte, emerge en estos tiempos como una figura audaz y auténtica que se rehúsa a vivir a la sombra de su famoso apellido.

