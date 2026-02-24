Vota por 'Príncipe K'iche'': Corto Guatemalteco en Festival

Un proyecto audiovisual inspirado en el héroe nacional Tecún Umán está llevando el nombre de Guatemala a un escenario internacional de innovación tecnológica.
El cortometraje Príncipe K’iche’ (Kʼicheʼ Warrior Prince), desarrollado íntegramente en el país, fue seleccionado para competir en el festival Higgsfield, certamen que premia las mejores secuencias de acción realizadas con Inteligencia Artificial.
La producción, creada por el estudio guatemalteco Madame Group bajo la dirección del cineasta y estratega Rubén Santos, propone una reinterpretación contemporánea del legendario guerrero kʼicheʼ del siglo XVI. En esta versión, la identidad ancestral y la resistencia histórica dialogan con herramientas tecnológicas de vanguardia.
Tecún Umán en clave contemporánea
El proyecto reimagina los acontecimientos de 1524, cuando Tecún Umán enfrentó a los conquistadores españoles. A través de una narrativa cinematográfica innovadora, la pieza fusiona tradición y tecnología para presentar una historia de coraje, sacrificio y resistencia cultural.
En redes sociales, el equipo creativo ha compartido el espíritu del cortometraje con un mensaje contundente: "Tecún no es solo un personaje. Es resistencia. Es memoria. Es identidad que no se diluye".
También explican el concepto detrás de la obra: "En este cortometraje imaginamos qué pasa cuando el pasado camina en el presente. Cuando la historia no es museo... sino pulso". Y agregan: "Tecún vuelve. No como estatua. Sino como energía".
La producción fue presentada en el Festival de Film IA de Higgsfield como una reinterpretación contemporánea que apuesta por el uso responsable y creativo de la inteligencia artificial. Según sus creadores, la IA no sustituye la dirección humana, sino que amplifica el alcance narrativo.
"Este proyecto demuestra cómo la creatividad con IA puede potenciar narrativas culturales profundas, permitiéndonos competir a un nivel técnico internacional manteniendo nuestra esencia histórica", afirmó Rubén Santos.
¿Qué es el festival Higgsfield?
Higgsfield es una plataforma tecnológica y creativa que impulsa la producción audiovisual mediante inteligencia artificial. Su concurso internacional reconoce las mejores secuencias de acción generadas con herramientas de IA, promoviendo la experimentación visual y la innovación narrativa.
La plataforma permite transformar ideas, imágenes o conceptos en videos cinematográficos adaptados a formatos digitales como TikTok, Reels y Shorts. Según datos de la propia empresa, sus sistemas gestionan la producción de millones de videos diarios utilizando motores avanzados de generación audiovisual.
El certamen busca premiar la creatividad en la intersección entre humanos y tecnología, destacando proyectos que utilicen la inteligencia artificial como herramienta artística y no como reemplazo del talento creativo.
¿Cómo votar por "Príncipe Kʼicheʼ"?
El ganador del concurso se define por votación pública y gratuita. Los organizadores han exhortado a la comunidad guatemalteca y a la diáspora a apoyar el proyecto nacional.
Para votar es necesario ingresar al enlace oficial del concurso en la plataforma Higgsfield y dar "like" al video del cortometraje. Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo 1 de marzo.
https://higgsfield.ai/contests/make-your-action-scene/submissions/6a5db8e8-d40f-4bc7-aa6e-c97139428aa8
Además del voto directo, los creadores invitan a compartir el enlace en redes sociales para aumentar el alcance y las posibilidades de triunfo.