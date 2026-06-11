J Balvin y Labubus: Inauguración Mundial 2026

Los ojos del mundo estuvieron puestos este jueves en México, donde se llevó a cabo la ceremonia inaugural del Mundial 2026. Se trató de un espectáculo que combinó música, cultura y entretenimiento para dar la bienvenida a la edición más grande en la historia del torneo.
Uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición de los famosos Labubus, personajes que han conquistado las redes sociales y que sorprendieron al público al salir al escenario vistiendo camisolas alusivas al Mundial 2026. Su presencia provocó una inmediata reacción entre los asistentes y miles de comentarios en plataformas digitales, donde muchos destacaron el toque divertido y moderno que aportaron al espectáculo.
Sin embargo, la emoción continuó cuando apareció J Balvin, quien fue uno de los artistas más esperados de la ceremonia. El colombiano inició su presentación de una manera muy particular, simulando que conducía un vehículo sobre el escenario antes de dar paso a una energética interpretación de "Jump", tema que forma parte de la música promocional vinculada al torneo.
Acompañado por un grupo de bailarines, el artista desplegó una coreografía llena de movimiento y color. Los integrantes del show lucieron atuendos multicolores que complementaron la puesta en escena, mientras luces y efectos visuales transformaban el estadio en una auténtica fiesta.
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La actuación del colombiano no tardó en generar tendencia en redes sociales. Decenas de usuarios destacaron su energía, presencia escénica y capacidad para conectar con el público. Muchos calificaron su participación como uno de los mejores momentos de la inauguración.
No obstante, también hubo opiniones divididas. Algunos aficionados señalaron que el espectáculo estuvo por debajo de las expectativas y lo compararon con ceremonias inaugurales de anteriores mundiales.
La inauguración del Mundial 2026 marcó además un hecho histórico. Por primera vez el torneo se disputa en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Además, contará con un formato ampliado de 48 selecciones y 104 partidos, convirtiéndose en la edición más grande jamás realizada.