 Críticas a Maná y Belinda en la Inauguración Mundial 2026

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
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18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
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South Korea SKO
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South Korea SKO
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Mexico MEX
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
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Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
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Farándula

Mundial 2026: Maná y Belinda reciben fuertes críticas por su presentación en la inauguración

La inauguración del Mundial 2026 dejó momentos memorables, pero también una ola de críticas en redes sociales.

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Mundial 2026, Redes sociales
Mundial 2026 / FOTO: Redes sociales
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La ceremonia inaugural del Mundial 2026 estuvo cargada de música, color y emociones, reuniendo a millones de espectadores alrededor del mundo. Sin embargo, más allá del espectáculo, las redes sociales se convirtieron en el escenario de un intenso debate sobre las presentaciones de algunos de los artistas invitados.

Aunque el evento contó con la participación de grandes figuras de la música latina e internacional, fueron Maná y Belinda quienes concentraron buena parte de las críticas de los usuarios, mientras que J Balvin emergió como uno de los artistas mejor valorados por el público.

Las reacciones comenzaron prácticamente en tiempo real y continuaron durante varias horas después del espectáculo, convirtiendo a los intérpretes en tendencia en distintas plataformas digitales.

Problemas de sonido afectan presentación de Maná

La agrupación mexicana Maná era una de las más esperadas debido a su trayectoria y reconocimiento internacional. Sin embargo, la actuación de la banda encabezada por Fher Olvera no logró conectar completamente con los espectadores.

Gran parte de las críticas estuvieron relacionadas con aparentes problemas técnicos durante su interpretación. Usuarios en redes sociales señalaron que el sonido se percibía irregular, con momentos en los que la voz parecía perderse entre la instrumentación o presentaba diferencias de volumen.

Algunos espectadores comentaron que la calidad del audio afectó la experiencia de una presentación que prometía ser uno de los puntos más altos de la ceremonia.

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Maná - Redes sociales

"¿Qué pasó con el sonido de Maná?", "No se escucha bien la voz" y "Una gran banda merecía mejor audio" fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en redes sociales durante la transmisión.

Pese a las observaciones, numerosos seguidores defendieron a la agrupación y atribuyeron los inconvenientes a aspectos técnicos ajenos a los músicos.

Belinda sorprende, pero su vestuario divide opiniones

La cantante mexicana había generado una enorme expectativa en los días previos a la inauguración después de compartir en sus redes sociales imágenes de un llamativo atuendo inspirado en los colores de México, lo que llevó a muchos seguidores a imaginar una presentación con una estética patriótica y una producción visual mucho más elaborada.

Sin embargo, cuando apareció en el escenario, parte del público se mostró sorprendido al verla con un look considerablemente más sencillo.

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Belinda - Redes sociales

Belinda lució una blusa color fuscia combinada con pantalón de lona, una elección que contrastó con las expectativas que se habían formado tras sus publicaciones previas.

Aunque la artista recibió elogios por su interpretación y presencia escénica, varios usuarios manifestaron su decepción por el vestuario.

"Esperaba el outfit mexicano que enseñó en Instagram", "Belinda cantó bien, pero pensé que llevaría algo más espectacular" y "Nos hizo creer que veríamos otro look" fueron algunas de las opiniones que circularon en redes sociales.

Otros seguidores, en cambio, defendieron la decisión de la cantante y destacaron que la sencillez del atuendo permitió centrar la atención en su actuación.

J Balvin conquista la inauguración

Mientras algunos artistas enfrentaban críticas, J Balvin logró posicionarse como uno de los grandes ganadores de la noche.

El colombiano fue ampliamente elogiado por su energía, carisma y capacidad para conectar con el público presente en el estadio y con quienes seguían la transmisión alrededor del mundo.

Su presentación estuvo acompañada por una producción visual dinámica, efectos especiales y un repertorio que logró encender el ambiente dentro del recinto.

En redes sociales, miles de usuarios destacaron que fue una de las actuaciones más sólidas de la ceremonia.

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J Balvin - Foto EFE

"J Balvin entendió perfectamente el momento", "El mejor show de la inauguración" y "Se robó el escenario" fueron algunos de los comentarios que dominaron las conversaciones digitales tras su participación.

Muchos se preguntaron de la presentación de Alejandro Fernández, sin embargo, el famoso será el encargado del Himno Nacional de México. 

Shakira volvió a brillar en un escenario mundial

Si hubo una artista que logró generar consenso entre gran parte del público fue Shakira. La estrella colombiana fue una de las más esperadas de la ceremonia inaugural y respondió con una presentación cargada de energía, baile y una impecable presencia escénica.

Desde su aparición en el escenario, los asistentes corearon sus canciones y las redes sociales se llenaron de elogios hacia la cantante, quien demostró una vez más por qué es considerada una de las artistas latinas más importantes del mundo.

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Shakira - Foto EFE

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