Críticas a Maná y Belinda en la Inauguración Mundial 2026

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 estuvo cargada de música, color y emociones, reuniendo a millones de espectadores alrededor del mundo. Sin embargo, más allá del espectáculo, las redes sociales se convirtieron en el escenario de un intenso debate sobre las presentaciones de algunos de los artistas invitados.
Aunque el evento contó con la participación de grandes figuras de la música latina e internacional, fueron Maná y Belinda quienes concentraron buena parte de las críticas de los usuarios, mientras que J Balvin emergió como uno de los artistas mejor valorados por el público.
Las reacciones comenzaron prácticamente en tiempo real y continuaron durante varias horas después del espectáculo, convirtiendo a los intérpretes en tendencia en distintas plataformas digitales.
Problemas de sonido afectan presentación de Maná
La agrupación mexicana Maná era una de las más esperadas debido a su trayectoria y reconocimiento internacional. Sin embargo, la actuación de la banda encabezada por Fher Olvera no logró conectar completamente con los espectadores.
Gran parte de las críticas estuvieron relacionadas con aparentes problemas técnicos durante su interpretación. Usuarios en redes sociales señalaron que el sonido se percibía irregular, con momentos en los que la voz parecía perderse entre la instrumentación o presentaba diferencias de volumen.
Algunos espectadores comentaron que la calidad del audio afectó la experiencia de una presentación que prometía ser uno de los puntos más altos de la ceremonia.
"¿Qué pasó con el sonido de Maná?", "No se escucha bien la voz" y "Una gran banda merecía mejor audio" fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en redes sociales durante la transmisión.
Pese a las observaciones, numerosos seguidores defendieron a la agrupación y atribuyeron los inconvenientes a aspectos técnicos ajenos a los músicos.
Belinda sorprende, pero su vestuario divide opiniones
La cantante mexicana había generado una enorme expectativa en los días previos a la inauguración después de compartir en sus redes sociales imágenes de un llamativo atuendo inspirado en los colores de México, lo que llevó a muchos seguidores a imaginar una presentación con una estética patriótica y una producción visual mucho más elaborada.
Sin embargo, cuando apareció en el escenario, parte del público se mostró sorprendido al verla con un look considerablemente más sencillo.
Belinda lució una blusa color fuscia combinada con pantalón de lona, una elección que contrastó con las expectativas que se habían formado tras sus publicaciones previas.
Aunque la artista recibió elogios por su interpretación y presencia escénica, varios usuarios manifestaron su decepción por el vestuario.
"Esperaba el outfit mexicano que enseñó en Instagram", "Belinda cantó bien, pero pensé que llevaría algo más espectacular" y "Nos hizo creer que veríamos otro look" fueron algunas de las opiniones que circularon en redes sociales.
Otros seguidores, en cambio, defendieron la decisión de la cantante y destacaron que la sencillez del atuendo permitió centrar la atención en su actuación.
J Balvin conquista la inauguración
Mientras algunos artistas enfrentaban críticas, J Balvin logró posicionarse como uno de los grandes ganadores de la noche.
El colombiano fue ampliamente elogiado por su energía, carisma y capacidad para conectar con el público presente en el estadio y con quienes seguían la transmisión alrededor del mundo.
Su presentación estuvo acompañada por una producción visual dinámica, efectos especiales y un repertorio que logró encender el ambiente dentro del recinto.
En redes sociales, miles de usuarios destacaron que fue una de las actuaciones más sólidas de la ceremonia.
"J Balvin entendió perfectamente el momento", "El mejor show de la inauguración" y "Se robó el escenario" fueron algunos de los comentarios que dominaron las conversaciones digitales tras su participación.
Muchos se preguntaron de la presentación de Alejandro Fernández, sin embargo, el famoso será el encargado del Himno Nacional de México.
Shakira volvió a brillar en un escenario mundial
Si hubo una artista que logró generar consenso entre gran parte del público fue Shakira. La estrella colombiana fue una de las más esperadas de la ceremonia inaugural y respondió con una presentación cargada de energía, baile y una impecable presencia escénica.
Desde su aparición en el escenario, los asistentes corearon sus canciones y las redes sociales se llenaron de elogios hacia la cantante, quien demostró una vez más por qué es considerada una de las artistas latinas más importantes del mundo.