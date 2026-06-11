Salma Hayek Impacta Antes Primer Partido del Mundial 2026

Minutos antes del arranque del primer partido del Mundial 2026, la reconocida actriz mexicana Salma Hayek protagonizó uno de los momentos más memorables de la ceremonia inaugural. La actriz apareció en el Estadio Azteca luciendo un elegante atuendo rojo que rindió homenaje a los colores de México.
La estrella de Hollywood sorprendió a miles de aficionados presentes en el recinto y a millones de espectadores alrededor del mundo al formar parte de la inauguración de la histórica edición del Mundial 2026. Cabe destacar que el torneo por primera vez se disputa de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.
Salma Hayek hizo su entrada acompañada por Gianni Infantino, presidente, en un acto que despertó una ovación inmediata entre los asistentes. Durante su aparición, la actriz levantó el trofeo del Mundial 2026, una de las imágenes más simbólicas de la jornada, mientras las pantallas gigantes del estadio captaban cada detalle del emotivo momento.
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La mexicana también dirigió unas palabras al público presente, destacando la importancia del fútbol como un deporte capaz de unir culturas, generaciones y países. Su mensaje estuvo cargado de orgullo por representar a México en una fecha tan significativa para la historia deportiva de la nación.
El espectacular vestido rojo que utilizó la actriz no pasó desapercibido en redes sociales. En cuestión de minutos, fotografías y videos de su participación comenzaron a viralizarse, generando miles de comentarios de admiración por su elegancia y carisma.
Muchos usuarios destacaron que su presencia aportó un toque de glamour y prestigio a la ceremonia inaugural. La inauguración del Mundial 2026 estuvo marcada por una combinación de música, cultura y tecnología.
El Estadio Azteca se convirtió en el epicentro de una celebración que mostró elementos representativos de la identidad mexicana, acompañados de impresionantes efectos visuales y una producción de gran escala. Artistas de talla internacional también participaron en el espectáculo previo al encuentro inaugural, ofreciendo presentaciones que pusieron a vibrar a los aficionados antes del inicio de la actividad deportiva
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