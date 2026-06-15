Filtran Imágenes de Off Campus Temporada 2: Spoilers Aquí

La segunda temporada de Off Campus en Prime Video ya tiene una fecha tentativa de estreno, establecida para mayo de 2027, luego de que la plataforma confirmara su renovación incluso antes del debut oficial de la primera entrega.
El enorme impacto generado por Off Campus entre las audiencias motivó a Prime Video a apostar por la continuidad de la producción juvenil, que adapta las populares novelas de Elle Kennedy.
Según cifras citadas por Vogue, la serie alcanzó 36 millones de espectadores en apenas dos semanas, situándose como el tercer lanzamiento más exitoso en la historia de la plataforma.
La segunda temporada trasladará el eje romántico hacia Allie (Mika Abdalla) y Dean (Stephen Kalyn), quienes pasarán de mantener una amistad con derechos a explorar una relación mucho más profunda en el entorno universitario de Briar University.
El rodaje arrancó el 1 de junio de 2026 y, si la producción mantiene su ritmo, podría anticiparse el estreno.
Louisa Levy, guionista principal de Off Campus, explicó que cada temporada se centrará en una pareja diferente, respetando la estructura de los libros.
A pesar del cambio de protagonistas, personajes clave como Garrett Graham (Belmont Cameli), Hannah Wells (Ella Bright), John Logan (Antonio Cipriano) y John Tucker (Jalen Thomas Brooks) mantendrán su participación en la historia para garantizar la cohesión del universo narrativo.
Incorporaciones y salidas que reconfiguran la trama
Entre las novedades destaca la llegada de India Fowler como Grace Ivers, personaje vinculado a Logan que ya tuvo una breve aparición en la primera temporada.
Además, Phillipa Soo se sumará al elenco en el papel de Scarlett, una artista encargada de dirigir una obra de teatro dentro de la universidad, ampliando así las tramas secundarias y la diversidad del reparto.
La ausencia de Justin, interpretado por Josh Heuston, es una de las grandes diferencias de la nueva entrega. Según detalló Levy, la salida del personaje se debe a cuestiones de agenda, aunque el regreso en el futuro no está descartado.
Además, Stella—la pareja de Justin en las novelas—todavía no ha sido introducida, lo que mantiene abierta la posibilidad de su aparición en temporadas posteriores.
La fórmula de Off Campus, basada en romances universitarios, cambios de protagonistas y fidelidad a las historias originales, ha consolidado su lugar en el universo juvenil de las series de streaming.
La continuidad del elenco principal y la integración de nuevos personajes reflejan la estrategia de Prime Video de mantener el interés de su público mientras expande el horizonte narrativo de Briar University.