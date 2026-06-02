 Belmont Cameli: Donó un Riñón y Salvó una Vida Off Campus
Farándula

Furor por Off Campus: Belmont Cameli donó un riñón y salvó la vida de una desconocida

El actor que interpreta a Garrett Graham hace ocho años donó un riñón, algo que comenzó como un intento de ayudar a un amigo de la infancia y terminó cambiando su vida para siempre.

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Belmont Cameli, Instagram
Belmont Cameli / FOTO: Instagram
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El actor Belmont Cameli, conocido por su papel como Garrett Graham en la exitosa serie de Prime Video "Off Campus", ha conmovido al público no solo por su talento en pantalla sino por ser un héroe en la vida real.

Basada en la popular saga Kiss Me de Elle Kennedy, esta producción de ocho episodios no solo atrajo a una multitud de seguidores, sino que llevó a muchos a interesarse en los detalles personales de sus protagonistas. 

En medio de este éxito, salió a la luz la inspiradora historia de Belmont Cameli. En 2018, a los 20 años, tomó la decisión de ofrecer su riñón a su amigo de la infancia, Brendan Flaherty, quien necesitaba con urgencia un trasplante debido a problemas renales severos.

Ambos iniciaron los estudios en el hospital Northwestern Memorial, en Chicago, con el objetivo de concretar la donación. Sin embargo, las pruebas médicas determinaron que Belmont Cameli y Flaherty no eran compatibles para el trasplante directo.

Sin embargo, él sí era compatible con otra persona que padecía una condición similar. Con el consentimiento del actor, Clotilde Ruiz, una completa desconocida para él en ese momento, se convirtió en la receptora directa de su riñón.

El impacto del acto de Belmont Cameli no se limitó a Clotilde Ruiz. Su donación fue parte de un programa de intercambio de órganos, una iniciativa que involucró a catorce personas.

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Belmont Cameli - Instagram

Gracias a este sistema, siete pacientes pudieron recibir el trasplante necesario para mejorar drásticamente su calidad de vida, demostrando el poder multiplicador de un solo acto de generosidad.

Un círculo solidario que cierra con éxito

Belmont Cameli compartió en sus redes sociales fotografías junto a su amigo Brendan y con Clotilde, la receptora de su riñón, y expresó: 

"Tuve la bendición y el privilegio de salvar una vida. La realidad es que la mayoría de nosotros tenemos dos riñones sanos, pero miles de personas luchan día a día con un riñón que falla. Cada día, 20 personas mueren esperando un trasplante y los pacientes pasan un promedio de tres años y medio en lista de espera antes de recibir un órgano, si tienen suerte".

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Belmont Cameli y su beneficiada - Instagram

En medio de este acto de solidaridad, el anhelo principal de Belmont Cameli también se cumplió. Gracias al mismo programa de intercambio de órganos, su amigo de la infancia, Brendan Flaherty, finalmente recibió un órgano compatible, logrando así sanar y cerrar el círculo de generosidad que Belmont había iniciado.

La familia de Clotilde Ruiz incluso visitó a Belmont mientras se recuperaba del trasplante, mostrando la profunda conexión que se formó a raíz de su donación.

"Pronto mi dolor desaparecerá y mis cicatrices se desvanecerán, pero el amor que siento por esta experiencia permanecerá para siempre en mi corazón", escribió el actor.

Este momento imborrable en su vida no solo ayudó a otros pacientes a reconstruir su día a día, sino que también inspiró a miles a considerar la importancia de la donación de órganos.

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Belmont Cameli y su amigo - Instagram

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