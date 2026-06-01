Temporada 2 de Off Campus: ¿Dean o Logan? Lo que sabemos

La fiebre por Off Campus continúa creciendo en Prime Video; la adaptación de la popular saga literaria de Elle Kennedy se convirtió en uno de los fenómenos juveniles del momento. Tras el éxito de su primera entrega, la plataforma ya confirmó oficialmente la temporada 2, despertando emoción y debate entre sus seguidores.
La primera temporada presentó la historia de Hannah Wells y Garrett Graham, una pareja que conquistó al público con su mezcla de romance universitario, drama y hockey en la Universidad Briar. Basada en la novela The Deal, la producción logró conectar con la audiencia gracias a su tono juvenil y personajes cargados de química.
Desde antes del estreno de la serie, Prime Video apostó fuerte por el proyecto y renovó Off Campus para una segunda temporada. Con lo anterior ha demostrando la confianza que existía en el universo creado por Elle Kennedy, autora de una saga literaria que acumula millones de lectores alrededor del mundo.
Sin embargo, el gran debate entre los fanáticos surgió rápidamente: ¿la temporada 2 seguirá el orden de los libros y estará protagonizada por Logan y Grace o Prime Video apostará por Dean y Allie?
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Durante semanas existieron teorías alrededor del personaje de John Logan, interpretado por Antonio Cipriano, especialmente luego de que se anunciara oficialmente a la actriz India Fowler como Grace Ivers, el gran interés amoroso del segundo libro de la saga. El anuncio provocó que muchos asumieran que Logan sería el protagonista principal de la nueva entrega.
Prime Video decidió romper el orden original de las novelas y confirmó que la temporada 2 de Off Campus estará enfocada en Dean Di Laurentis y Allie Hayes, personajes interpretados por Stephen Kalyn y Mika Abdalla.
Su historia romántica, que comenzó a desarrollarse durante los episodios finales de la primera temporada, ahora ocupará el centro de la trama. El baile protagonizado por Dean y Allie, además de la evidente tensión entre ambos, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la serie, algo que habría influido en la decisión creativa del estudio.