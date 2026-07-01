Elliot Page: Impresionante Cambio Físico y Abdomen Marcado

Elliot Page acaparó la atención de sus seguidores tras compartir un video en Instagram donde muestra el resultado de un riguroso entrenamiento de boxeo junto al preparador Nolan Hanson.
Las imágenes viralizadas dejan ver al actor con una figura atlética y abdominales definidos, reflejo de meses de práctica en el ring.
Elliot Page, de 39 años, compartió que el boxeo se volvió una disciplina fundamental en su vida diaria.
"He tenido la enorme fortuna de entrenar con @coachnol", escribió junto con la publicación. Durante el video, se observa al actor canadiense esquivando golpes y lanzando combinaciones de jabs y uppercuts bajo la atenta mirada de su entrenador.
El propio actor mencionó que la manera en que Hanson descompone movimientos complejos, su comprensión estratégica del boxeo y su enfoque psicológico hacia el deporte han sido factores clave para su progreso.
El entrenamiento también forma parte de su preparación para interpretar a Sinon en "La Odisea", la nueva adaptación dirigida por Christopher Nolan. Para dar vida al personaje, Elliot Page ha intensificado su rutina física, apostando por el boxeo como una de las bases de su acondicionamiento.
Visibilidad y transformación personal
Ellen Page inició su carrera con algunos programas de televisión. Su primer papel protagónico en el cine fue en el drama Hard Candy de 2005 y Juno de 2007.
En 2020 sorprendió con la noticia de su cambio de género y de someterse a algunas cirugías. Posteriormente compartió un comunicado oficial donde daba a conocer que su nombre se ahora en adelante sería Elliot Page.
"Hola amigos, quiero compartir con vosotros que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot", comentó Page en diciembre del año pasado.
"Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo plenamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero", agregó.
"Siento una enorme gratitud hacia las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo expresar lo extraordinariamente bien que me siento tras perseguir a mi auténtico yo y amar finalmente lo que soy. Muchos en la comunidad trans me han inspirado infinitamente. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria", añadió.