¿Boxeo o Gimnasio? ¿Qué Ayuda a Bajar de Peso Rápido?

Cuando se trata de perder peso de manera efectiva, la pregunta que cada vez más personas se hacen es si el boxeo supera al gimnasio tradicional en resultados. La respuesta, respaldada por expertos en fitness y fisiología del ejercicio, apunta con claridad hacia el ring.
El boxeo no es simplemente golpear un saco: es uno de los entrenamientos más completos y eficientes para transformar el cuerpo. La diferencia clave está en el gasto calórico. Una sesión típica de boxeo puede quemar hasta 1,000 calorías, en comparación con otros entrenamientos cardiovasculares como trotar, que ronda las 398 calorías, o correr, con aproximadamente 544.
Esto lo convierte en una de las disciplinas más potentes para quienes buscan resultados visibles en menos tiempo. Una sesión intensa de boxeo puede quemar entre 600 y 900 kilocalorías, trabajando al mismo tiempo piernas, core, espalda, hombros y brazos, involucrando absolutamente todo el cuerpo.
En el gimnasio convencional, lograr ese nivel de gasto calórico requiere sesiones más largas y una combinación específica de ejercicios. Otro elemento que diferencia al boxeo es su capacidad para quemar grasa mientras se construye masa muscular.
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El entrenamiento incluye ejercicios de intervalo, fuerza, abdominales y trabajo cardiovascular, lo que permite quemar una gran cantidad de calorías y fortalecer los músculos de forma simultánea. Es precisamente esta filosofía la que impulsa a Black Box, marca referente en entrenamiento de alto rendimiento y boxeo funcional en Guatemala.
Recientemente, acaba de anunciar la apertura oficial de su nueva sede en Plaza Futeca, zona 14, marcando un nuevo hito en su proceso de expansión en el país.
"El boxeo no es solo físico, es mental. Creamos un espacio donde las personas desarrollan disciplina, enfoque y carácter. Es YOU VS. YOU", afirmó Estefanía Weller,de Black Box. La nueva sede ofrecerá sesiones dinámicas de 45 a 50 minutos que integran boxeo técnico, entrenamiento funcional, HIIT, fuerza y acondicionamiento, guiadas por coaches especializados y estructuradas en fases que llevan al usuario a su máximo rendimiento.