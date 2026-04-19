 ¿Es mejor dormir con o sin almohada para tu salud ocular?
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Dormir con o sin almohada: ¿Qué es mejor para tu salud ocular?

La postura al dormir y el tipo de almohada que usas pueden tener un impacto directo en tu salud visual y en la tensión de tu cuello.

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Almohada, Almohada
Almohada / FOTO: Almohada

Dormir parece algo simple, pero la forma en que lo hacemos, y los accesorios que usamos, puede influir en nuestra salud de maneras inesperadas.  Una pregunta que cada vez genera más debate entre especialistas es: ¿es mejor dormir con o sin almohada? La respuesta, lejos de ser única, depende de cada persona y de sus condiciones físicas particulares.

Un estudio publicado en el British Journal of Ophthalmology evaluó cómo el uso de almohadas afecta la presión intraocular en pacientes con glaucoma. Los resultados mostraron que quienes dormían con dos almohadas presentaban un aumento significativo de dicha presión en comparación con quienes lo hacían boca arriba sin elevación.

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¿Es mejor dormir con #almohada o sin ella? ¿Y cuál es la más adecuada? Depende de tu postura al dormir. Te contamos qué opción cuida mejor tu cuello y tu espalda. #HigienePostural #CinfaSalud

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Este incremento se atribuye a la compresión de las venas del cuello cuando la cabeza está elevada, lo que reduce el flujo sanguíneo hacia los ojos y eleva la presión ocular. En otras palabras, dormir con almohadas muy altas o apiladas podría ser perjudicial para quienes tienen riesgo de desarrollar glaucoma.

El Dr. William Lu, director médico de Dreem Health, advirtió que la investigación es preliminar y que la forma y la altura de la almohada son factores más relevantes para la salud ocular que simplemente usar o no una almohada. Prescindir de la almohada tampoco es una solución universal. Para quienes duermen de lado, la ausencia de almohada puede hacer que el cuello se incline hacia abajo y genere tensión con el tiempo, provocando dolor, rigidez y molestias en cuello, hombros o brazos.

¿Prefieres con o sin almohada?

Especialistas en trastornos del sueño, señalan que existen pruebas de alta calidad muy limitadas sobre los beneficios generales de eliminar la almohada para toda la población.

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Asimismo, en casos específicos puede ser más útil elevar la cabecera de la cama en lugar de quitar la almohada. Pequeñas modificaciones en los hábitos de sueño, como evaluar la postura y el tipo de almohada, pueden ser una estrategia sencilla para favorecer el bienestar y reducir riesgos asociados a la presión ocular o tensiones cervicales.

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