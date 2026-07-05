 Reconocida Miss Grand es encontrada sin vida

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Reconocida Miss Grand es encontrada sin vida junto a su novio

Encuentran sin vida a reconocida reina de belleza y a su novio.

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Hallan sin vida a Miss Grand Orlando 2025., Redes sociales.
Hallan sin vida a Miss Grand Orlando 2025. / FOTO: Redes sociales.
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La modelo venezolana Skarlent Rodríguez, de 23 años, y su novio, José Castro, fueron encontrados sin vida entre los escombros del edificio donde residían en Catia La Mar, luego de los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

La noticia fue confirmada por sus familiares a través de una campaña de recaudación de fondos, creada para cubrir los costos del rescate de los cuerpos y los servicios funerarios. En el mensaje, agradecieron el apoyo recibido durante los días de búsqueda y señalaron que la pareja fue hallada "uno al lado del otro, juntos hasta el final".

Según relataron sus seres queridos, Skarlent y José se encontraban en su apartamento cuando la estructura colapsó a causa de los fuertes movimientos sísmicos. Durante varios días, familiares, vecinos y equipos de rescate participaron en las labores de búsqueda hasta localizar sus cuerpos.

Múltiples víctimas 

La familia también informó que la tragedia dejó múltiples víctimas entre los allegados de José Castro, incluido su padre, su abuela, un tío y una tía. Además, indicaron que los familiares de Skarlent han enfrentado dificultades económicas desde el inicio de la emergencia, por lo que solicitaron apoyo para afrontar los gastos derivados de la tragedia.

Skarlent Rodríguez alcanzó notoriedad en el mundo de los certámenes de belleza tras ser coronada Miss Grand Orlando 2025. En ese momento expresó que veía el título como una oportunidad para representar la cultura venezolana y promover acciones de servicio comunitario, afirmando que su propósito era "ser una voz, guiar con el corazón y dejar una marca de bondad y fuerza".

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